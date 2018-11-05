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'Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:20 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü tarafından hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasında tarihi Uzunköprü Taş Köprüsü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün fotoğrafının konulduğu iddia edildi.

'Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş'

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü tarafından hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasında tarihi Uzunköprü Taş Köprüsü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün fotoğrafının konulduğu iddia edildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, büyük bir hata olduğunu ve bir an önce de düzeltilmesini istediklerini söyledi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü tarafından hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasında Uzunköprü Edirne yazısıyla tarihi köprünün fotoğrafı konuldu. Ancak kısa bir süre önce Avrupa Postaları'nca 'Altın Pul' ödülüne layık görülen Taş Köprü yerine Edirne'de kent merkezini Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan tarihi Meriç Köprü'sünün fotoğrafının yer aldığı anlaşıldı.
'UZUNKÖPRÜ ÇOK BİLİNEN BİR KÖPRÜ, BU HATADAN DÖNÜLSÜN'
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yeni pasaportlarda yer alan köprünün Uzunköprü yerine kent merkezindeki Meriç Köprüsü'nün konulmasının büyük bir hata olduğunu söyledi. İşbilen, tarihi köprü UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu belirterek, "Yeni pasaportların ilk sayfasına Uzunköprü Edirne yazısı konularak bir köprü resmi konmuş ancak bu köprü Uzunköprü tarihi köprüsü değil Edirne merkezindeki Meriç Köprüsü. Büyük bir hata yapılmış. Uzunköprü artık çok bilinen bir köprü. Kısa bir süre önce de altın pul ödülü kazandı. Biz bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Belediye olarak resmi yazı ile de Uzunköprü'nün doğru fotoğrafının pasaportlarda yer almasını isteyeceğiz" diye konuştu.
UZUNKÖPRÜ'NÜN SEYİR TERASI BULUNMUYOR
Edirne'nin 80 bin nüfuslu Uzunköprü ilçesinde, 1443 yılında inşa edilen, 1306 metre uzunluğundaki tarihi Taş Köprü ile Edirne kent merkezinde 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanan ve 1847'de bitirilen köprünün en büyük farkı ise Meriç Köprüsü üzerindeki seyir terası. Köprünün ortasında bulunan kule şeklinde seyir terası pasaportların ilk sayfasında fotoğrafta en sonda yer alırken, Uzunköprü de ise seyir terası bulunmuyor.

FOTOĞRAFLI

'Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş''Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş''Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş''Pasaportlara Uzunköprü diye, Meriç Köprüsü'nün resmi konulmuş'

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