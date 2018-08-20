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Pasif içici çocuklarda yetişkinlikte 'akciğer ve kalp hastalığı riski artıyor'

20.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içilen bir evde büyüyenlerin, kendileri daha sonra sigara kullanmasalar bile yetişkin olduklarında ciddi bir akciğer ya da kalp hastalığından ölme risklerinin arttığını gösterdi. Uzmanlar çocukları korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

Pasif içici çocuklarda yetişkinlikte 'akciğer ve kalp hastalığı riski artıyor'

ABD'de yapılan bir araştırma, sigara içilen bir evde büyüyenlerin, kendileri içmese bile yetişkin olduklarında ciddi bir akciğer hastalığından ölme risklerinin arttığını gösterdi. Uzmanlar çocukları korumanın en iyi yolunun sigarayı bırakmak olduğunu söylüyor.

Amerikan Kanser Vakfı'nın araştırması, sigara içmeyen 70 bin 900 erkek ve kadın üzerinde yapıldı.

Katılımcılara, yaşamları boyunca ne ölçüde sigara dumanına maruz kaldıkları soruldu ve sağlık durumları 22 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmaya göre haftada 10 saat ya da daha fazla sigara dumanına maruz kalmak, sigara içmeyenlerle yaşayanlara kıyasla, kronik kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 27, felç geçirme riskini yüzde 73, kronik akciğer hastalıklarından ölme riskini de yüzde 42 artırıyor.

İngiltere Akciğer Vakfı'ndan Dr. Nick Hopkinson "Pasif içiciliğin çocukluktan sonra da devam eden kalıcı bir etkisi var. Herkesin, özellikle de küçük çocukların sigara içen anne ve babalarıyla, hamile kadınların sigarayı bıraktığından emin olmalıyız" dedi.

Araştırmanın sonuçları ise, Amerikan Önleyici Tıp Dergisi adlı bilimsel yayında yer aldı.

Yaşam boyu süren riskler

Anne ve babası sigara içen çocukların astım ve akciğerlerin gelişiminde sorun riski yaşadıkları biliniyor.

Son araştırma ise çocuklukta sigara dumanına maruz kalmanını etkilerinin yetişkinlikte de sürdüğünü ve kronik akciğer hastalıklarıyla sonuçlanabildiğini gösteriyor.

Uzmanlar çalışmada ölüm riski üzerine odaklandırken, çocuklukta pasif içiciliğin ayrıca kronik hastalıkları ve bakıma bağımlılığı artırdığını da vurguladılar.

Çalışmaya katılan ekipten Dr. Ryan River, "Bu, çocuklukta pasif içicilikle orta yaş ve sonrasında kronik akciğer hastalıklarından ölüm arasındaki ilişkiyi tespit eden ilk çalışma. Bulgularımız pasif içiciliğin etkilerinin yaşam boyu sürdüğünü gösteren kanıtlara yenilerini ekliyor" dedi.

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