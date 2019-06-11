Pasif sigara içimi gözlerde kaşıntı ve batma hissine neden olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande İkitimur, pasif sigara içiminde en sık gelişen semptomların; gözlerde kaşıntı batma hissi, baş ağrısı, burunda akıntı ve öksürük olduğunu söyledi.

Tütün dumanı iç ortamlarda bulunan insan sağlığı açısından en önemli ve en zararlı çevresel kirleticilerinden sayılıyor. Sigara içmeyen kişilerin maruz kaldığı bu duman pasif sigara içimi olarak tanımlıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hande İkitimur, pasif sigara içimi hakkında açıklama yaptı.

Dr. İkitimur, pasif sigara içimi ya da çevresel sigara dumanı maruziyeti sonucu en sık gelişen semptomların; gözlerde kaşıntı batma hissi, baş ağrısı, burunda akıntı ve öksürük olduğunu belirterek, "Bu ani gelişen semptomlardan daha da önemlisi ise çevresel sigara dumanının astım, KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına neden olmasıdır" dedi.

"KOAH ve astım gibi hastalıklara yakalanma riski artar"

Pasif sigara içimini değerlendirebilmek; sigara içiminin tipi, yakılan sigara sayısı, sigara içilen odanın genişliği ve odanın havalanma şekli gibi birçok faktöre bağlı olduğundan oldukça zor olduğunu bildiren Dr. Hande İkitimur, "Çevresel sigara dumanı maruziyeti ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi belirlemek için nikotin metaboliti olan kotinin kan, idrar ve tükrükdeki ölçümleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda aktif sigara içici eşleri ile yaşayan ve sigara içmeyen kadınların kandaki kotinin düzeylerinin, eşi sigara içmeyen kadınlara göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Pasif sigara içimine maruz kalanlarda öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum semptomlarının daha fazla görüldüğü ve akciğer hastalıkları olmamalarına rağmen sigaraya maruz kalmayanlara göre solunum fonksiyon testlerinin daha düşük olduğu da birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Özetle; sigara içmeyen fakat pasif sigara içimine maruz kalanlarda hem solunumsal semptomlar artmakta, solunum testleri düşmekte ve kronik akciğer hastalıkları olan KOAH ve astım gibi hastalıkların gelişme riski artmaktadır" şeklinde konuştu.