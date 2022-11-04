Pasifik Okyanusu nerede? Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü!

Kontrolden çıkan Çin roketi milyonların gündeminde yer aldı. Nereye düşeceği iki gündür merakla beklenen Çin roketi Pasifik Okyanusu'na düştü. Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu 179.7 milyon km² yüzölçümüne sahiptir. Peki Pasifik Okyanusu nerede? İşte merak edilenler...

PASİFİK OKYANUSU NEREDE?

Pasifik Okyausu Asya, Amerika ve Okyanusya kıtaları arasında bulunur. Dünyanın en büyük okyanusu olduğu için Pasifik Okyanusu adını almıştır. Pasifik adını İspanya krallığı adına Dünya'yı dolaşan Portekizli denizci Ferdinand Magellan vermiştir.

179.7 milyon km² yüzölçümüne sahip olan bu okyanusun yüz ölçümü neredeyse Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nun toplamı kadardır. En derin yeri 11.034 metre ile Mariana Çukuru olup burası aynı zamanda Dünya'daki en derin noktadır. En kalabalık ada Tahiti'dir.

Dünya'daki depremlerin yüzde 90'ı, büyük depremlerin ise yüzde 80'i Pasifik Okyanusu'nda meydana gelir. Bunun nedeni ise Pasifik Okyanusu'nun çok derin olmasıdır. 708.000.000 km³ hacmi vardır ve kapladığı alan Dünya'daki toplam karaların alanından biraz daha büyüktür.

Okyanusun 3.000-3.500 metreden daha derin her yerinde sıcaklık 2 °C derecenin altındadır. Üzerinde irili ufaklı yaklaşık 20.000 ada bulunmaktadır. Buna karşın toplam yüz ölçümünün yalnızca %1 kadarı karadır. Japonya, Endonezya ve Yeni Gine vb. volkanik adalarla çevrilmiştir. Bu adalara "ateş çemberi" adı verilir.



