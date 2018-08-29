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Pasifik Okyanusu'nda deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Güney Pasifik'teki deniz aşırı Fransız toprağı Yeni Kaledonya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Depremin Pasifik genelini etkileyecek dev dalga yaratması beklenmiyor

WELLINGTON (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneyinde, Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya bağlı Loyaute Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, deprem çarşamba öğle saatlerinde Loyaute Adaları'nın en güneyindeki Mare Adası'nın 230 kilometre doğusunda kaydedildi.

Okyanus tabanının 26 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde, can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

Pasifik Dev Dalga Uyarı Merkezi, depremin Pasifik genelini etkileyebilecek dev dalga oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.

Yeni Kaledonya, kuzeyindeki bağımsız Vanuatu Adaları ile birlikte Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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deprem Loyaute Adaları Mare Adası Pasifik Okyanusu Vanuatu Adaları Yeni Kaledonya

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