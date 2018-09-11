Pasifik Okyanusu'nda üç yeni balık türü keşfedildi

Pasifik Okyanusu'nda üç yeni salyangoz balığı türü keşfedildi.
Fox News'da yer alan habere göre, bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun güney doğusunda daha önce keşif yapılmamış bir bölgenin 6,5-7,5 kilometre derinliğinde, yüksek teknolojiye sahip kameralarla 100 saatlik çekimler yaptı.
İzlenen videolarda, üç yeni salyangoz balığı türü tespit edildi.
Araştırmacılar, daha önce bu kadar derinlikte bir araştırma yapılmadığını belirterek, keşfedilen türlerin, çok derinde yaşamasından dolayı, yırtıcı deniz canlılarından korunabildiklerini açıkladı.
Soğukta ve yüksek basınç ortamında yaşayan balıkların, sağlıklı ve iyi beslendikleri gözlemlendi.
Yumuşak bir yapıya sahip balıkların, yüksek basınç ve soğuk ortamların dışında kırılgan ve hızlıca ilerledikleri belirlendi.
Yeni türlere, keşfedildikleri Atacama Çukuru ile bağlantılı olarak "pembe, mavi ve mor atacama salyangoz balığı" adları verildi.
Yapılan araştırmaya 17 ülkeden 40 araştırmacı katıldı.
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