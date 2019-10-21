HABER

Pasifik'te II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak gemisi batığı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Pasifik'te II. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak gemisi batığı bulundu

Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'nin kuzeybatısında II. Dünya Savaşı'nda batan bir Japon uçak gemisinin enkazı bulundu.

ABD Donanma Tarihi ve Mirası Komutanlığı ile Vulcan Inc. derin deniz araştırma şirketi yetkilileri, II. Dünya Savaşı'nda Japonya ile ABD arasındaki Midway Deniz Muharebesi'nde batırılan Japon uçak gemisi Akagi'nin Hawaii'nin yaklaşık 2 bin kilometre kuzeydoğusunda denizin dibinde bulunduğunu bildirdi.

Sonar radarla donatılan özel bir insansız denizaltı aracıyla (İDA) yapılan taramalar sonucu bulunan geminin deniz yüzeyinden 5 bin 490 metre derinde olduğu kaydedildi.

II. Dünya Savaşı'nda Pasifik cephesindeki savaşların dönüm noktalarından biri olan Midway Deniz Muharebesi'nde, ABD ve Japon uçak gemisi filoları Midway Adası'nın yaklaşık 320 kilometre açığında karşı karşıya gelmişti. 4-7 Temmuz 1942'de yapılan savaş ABD'nin galibiyetiyle sonuçlanmış, Japonya'nın muharebeye katılan 4 uçak gemisinin tamamı batırılmıştı.

Araştırmacılar, geçen hafta aynı bölgede söz konusu uçak gemilerinden Kaga'nın enkazını bulmuştu.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Erzurum’un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybettiErzurum’un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti
Barış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit olduBarış Pınarı Harekatında yaralanan Kırşehirli asker, şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donanma Tarihi ve Mirası Komutanlığı Hawaii II. Dünya Savaşı Japon uçak gemisi Akagi Pasifik Okyanusu Vulcan Inc.

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.