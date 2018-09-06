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Pasifik’teki en büyük tehdit iklim değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

49. Pasifik Adaları Forumu'nda imzalanan Boe Deklarasyonu'nda Pasifik ülkeleri, bölge için en büyük tehdidin ilkim değişikliği olduğu uyarısında bulundu

MELBOURNE (AA) - Pasifik ülkeleri, bölge için en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğu uyarısını yaptı.

Pasifik bölgesindeki 18 ülkenin liderlerinin katılımıyla Nauru'da düzenlenen 49. Pasifik Adaları Forumu, Boe Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla sona erdi.

Deklarasyonda bölge için en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekilerek ‘‘İklim değişikliğinin, Pasifik halklarının geçim kaynakları, güvenliği ve refahı için en büyük tehdit olduğunu teyit ediyor ve Paris Anlaşması'nın uygulanmasını taahhüt ediyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.

Pasifik uluslarının halihazırda karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının önceki nesillerdekine oranla daha geniş ve karmaşık olduğu vurgulanan deklarasyona imza atan bölge liderleri, insani yardım, çevre ve kaynak güvenliği, ulusal sınırları aşan suçlar ve siber güvenlik konularında birlikte mücadele sözü verdi.

- ABD’ye Paris Anlaşması'na dönme çağrısı

Foruma katılan liderler, ABD’ye Paris Anlaşması'na ve eski Başkan Barack Obama’nın ettiği taahhütlere geri dönmesi çağrısında bulundu.

Bu arada forumda Avustralya’ya, Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak Pasifik Füzyon Merkezi kurma görevi verildi.

Merkez, yasa dışı balıkçılık, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi güvenlik tehditlerini daha iyi tanımlama, birçok kaynaktan gelen bilgileri birleştirme ve bunlara gerekli cevabı vermek için Pasifik ülkelerine veri sağlama görevlerini yürütecek. Merkezin, Pasifik Adaları Forum Sekretaryası ile yapılacak fizibilite çalışmalarından sonra 2019’un ortalarında hizmete girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Boe Deklarasyonu Pasifik Adaları Forumu

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