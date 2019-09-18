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Pasinler Zaferi'ne coşkulu kutlama-EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:30 | Son Güncelleme

ANADOLU'nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ANADOLU'nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri büyük ilgi topladı.

Pasinler Ovası'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaşın anma kutlamaları, Erzurum'un Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde düzenlendi. Bayraklarla donatılan Pasinler'deki kutlamalara Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalar kapsamında, ilçe merkezinden törenlerin yapılacağı Kaplıca Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri beğeni topladı. Vali Okay Memiş'in tören alanına geldiği sırada atlıların yaptığı gösteri ilgi gördü.

AT ÜSTÜNDE AKROBASİDE KAZA

Kutlamalar kapsamında Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri birer gösteri yaptı. İzleyenlerin beğenisini toplayan gösteriden sonra Balıkesir grubundan akrobat Pehlül Korkmaz'ın şovu sırasında atının ayakları kaydı. Atının üzerinden düşen Pehlül Korkmaz için alana ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Korkmaz hastaneye götürüldü.

Pasinler Zaferi'nin 971'inci kutlamaları ekiplerin cirit ve gökbürü gösterileriyle devam etti.

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, 3'üncü kez düzenlenen kutlamaların valilik, büyükşehir ve Pasinler Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini bildirdi. Pasinler Savaşı'nın iyi incelenerek tarihteki yerini ve öneminin iyi anlaşılması gerektiğini belirten Başkan Dölekli, Türklerin Anadolu’ya girişinde önemli olan bu zafer hakkında yeterli bilgi olmadığını söyledi.

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