Pasinler Zaferi'nin, 970'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ANADOLU'nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 970'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pasinler Savaşı temsili olarak canlandırıldı, Solo Türk gösterisi izleyiciler tarafından alkışlandı.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen kutlama programı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve protokolün atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı. Kutlama programına, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve vatandaşlar katıldı. Pasinler Zaferi'nin 970'inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtten Vali Seyfettin Azizoğlu, "Gelecek nesillerimize bu toprakları vatan olarak bırakmak için çalışacağız. Onlara layık torunlar olduğumuzu, onların bayraklarını yere düşürmeden, ezanlarını susturmadan, dosta güven, düşmana korku salarak bu topraklar üzerinde at sürmeye, hükümdarlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanlara borcumuzu ödemenin en önemli yolu çok çalışmak ve çok gayret sarfetmek, hem bizden yardım bekleyen, hem de bizi umut olarak gören dost ve mazlum milletler için daha çok çalışmak, onların huzur, güven ve barışını sağlamak, çevremizde ve bölgemizde barışı tesis etmek, bu topraklarda yaşayan insanlarımızı geleceğe özgürce bırakmak olacaktır" diye konuştu.

Türklerin Anadolu'ya girişi olan Pasinler Zaferi'nin en az Malazgirt kadar önemli olduğunu vurgulayan Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise, "Bu kutlamaları yapma amacımız Türklerin 1048 yılındaki Pasinler savaşını kazanarak Anadolu'ya yerleşmek için attıkları ilk adımları tekrardan canlandırmak. 1071 Malazgirt Savaşı'nın ve Anadolu'ya yerleşmenin ilk seferleri 1048 Pasinler savaşıyla olmuştur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından özel olarak hazırlanan alanda süvari birlikler Pasinler Savaşı'nı temsili olarak canlandırdı, halk oyunları ve güreş gösterisi yapıldı. Programda, tarihi savaş sanatları, atlı akrobasi, Kökbörü oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkış yaptıktan sonra Pasinler ilçesi üzerinde yaklaşık 20 dakika süren bir uçuş gerçekleştiren Solo Türk ekibinin gösterisi alanda toplananlardan büyük alkış aldı.