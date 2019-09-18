HABER

Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:45 | Son Güncelleme

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da tören düzenlendi - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Anadolu'yu vatan kılma gayesinde yola çıkan cengaverlerin ilk durağı Pasinler Ovası olmuştur. Bu yüzden burası Anadolu'nun kapısı Malazgirt'in ön sözüdür" - "Bu tarih köklü bir çınara dönüşecek ve insani değerler üzerine kurulacak olan Türk-İslam sentezinin yoğrulduğu andır" - Etkinliklerde atlı akrobasi gösterisi sırasında düşen binici kısa süreli baygınlık geçirdi

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da tören düzenlendi.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Erzurum Valisi Okay Memiş ve protokol üyelerinin atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel günler ve düğün törenlerinde oynanan buzkaşı (kökbörü) oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi.

Kutlamalar kapsamında Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri, tarihi savaş sanatları ve atlı akrobasi gösterisi yaptı.

Protokol ve vatandaşların ilgiyle izlediği gösteride akrobatın şovu sırasında atın ayağı kayarak yere düştü. Atla düşerek kısa süreli baygınlık geçiren biniciye sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan binicinin sol omzu ve bir parmağının kırıldığı öğrenildi.

- "Biz köklü bir tarih bilincine sahibiz"

Vali Memiş, gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmenin çok önemli olduğunu belirten Memiş, "Çok yakın tarihe kadar yüzde 10-20 oranında olan savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 70'lere kadar çıktı. İnşallah bu rakamları daha ileriye doğru taşıyacağız." dedi.

Memiş, Türklerin Anadolu'ya bin yıl önce geldiğini anımsatarak, "Orta Asya'nın en kadim toplumu olan milletimiz asıl karakterini yansıtacağı Anadolu'ya bin yıl önce vardı. Daha öncesinden de geldiğine dair kesin bilgiler var. Gittiği yerde adaleti, alemi nizam olarak yansıtan ecdadımız Anadolu'ya geldiğinde Ermeni ve Gürcüler gibi Roma'nın kalıntıları altında ezilen milletlerce sevinç gösteriyle karşılandı. Anadolu'yu vatan kılma gayesinde yola çıkan cengaverlerin ilk durağı Pasinler Ovası olmuştur. Bu yüzden burası Anadolu'nun kapısı Malazgirt'in ön sözüdür." diye konuştu.

Selçuklu Devleti'nin tarihte çok büyük bir iş başardığını dile getiren Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizans Anadolu'da ilk defa ciddi anlamda mağlubiyet almış ve Selçuklular tarih sahnesinde 'biz de varız' demiştir. Savaş sonunda Anadolu Türkler için ebediyen yurt kabul edilmiştir. Diğer milletlerin huzur ve güven içinde yaşamasına başlangıç olmuştur. Bu tarih köklü bir çınara dönüşecek ve insani değerler üzerine kurulacak olan Türk-İslam sentezinin yoğrulduğu andır. Türk sahnesinde varlığını devam ettirenler tarihi bilinci muhafaza edenlerdir. Biz köklü bir tarih bilincine sahibiz. Metehan ile başlayan devlet ve millet olma şuuru Pasinler, Malazgirt, Mohaç, Sakarya, Büyük Taarruz ve 15 Temmuz ruhuyla devam etmektedir. Bize düşen bu bilinci diri tutup geleceğe taşımaktır."

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
İşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiasıİşitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Engelli olmak bir problem veya bir kusur değildir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
971.yıl atlı akrobasi Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş gösteri Pasinler Zaferi

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon!

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.