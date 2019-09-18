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Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

Anadolu’nun fethinin baş zaferlerinden olan 1048 Pasinler Zaferi’nin 971.

Anadolu’nun fethinin baş zaferlerinden olan 1048 Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü bu yıl çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, temsili savaş gerçeğini aratmadı.
Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı’nı Büyük Selçuklu Devleti kazanmış ve Anadolu’yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişti. Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü, Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde cirit, kökbörü, Türk oyunları, atlı akrobasi ve Pasinler Savaşı’nın canlandırması yapıldı. Cirit gösterisi sırasında attan düşerek yaralanan biniciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Düzenlenen etkinliklerde konuşan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, “Türklerin Anadolu’ya girişinde en önemli dönüm noktalarından biri olan Pasinler Savaşı hakkında elde maalesef yeterli bilgi yoktur. Bu sebepledir ki bugüne kadar bu şanlı destanın kıymeti yeterince anlaşılamamıştır. Biz bu yıl valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle müşterek olarak bu şanlı zaferi hakkıyla yad etmeyi hedefliyoruz. Pasinler tam anlamıyla bir Selçuklu beldesidir ve gerek Pasinler Zaferi ile gerekse Büyük Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın beldemizde meftun olmasının kanıtlanması ile bu gerçek bir kere daha gün ışığına çıkmıştır. Selçuklu dönemi üzerinde çalışan araştırmacılar genellikle dönemin Bizans iç sorunları ve Malazgirt üzerine yoğunlaşır, ondan önceki süreci ise üstün körü geçerler. Elbette ki Malazgirt Zaferi son derece önemlidir, ancak Malazgirt’e giden yol Pasinler Zaferi ile açılmıştır. Selçuklu tarihine dikkatli şekilde bakıldığında Anadolu topraklarının Malazgirt Savaşı öncesinde de Selçukluların düzenli akınlarının hedefinde olduğu görülecektir. Müslüman Türklerin Anadolu’ya gelişleri 10. asrın sonlarına doğru başlamış ve giderek yoğunlaşmıştır. Önden gelen Türk akıncıları ardından gelen Selçukluların bölgeyi tanımalarını ve ilerlemelerini kolaylaştırmışlardır. 10. asrın sonlarına doğru Anadolu’ya gelen Oğuz Abdal, Yağan Baba, Horasan Baba gibi manevi şahsiyetler Anadolu’nun Türk yurdu olmasında önemli hizmetler vermişlerdir” dedi.
Etkinliklere Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler akşam düzenlenecek konser ile sona erecek.

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Pasinler Zaferi’nin 971. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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