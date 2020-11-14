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Paşinyan’a suikast iddiası! Eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı tutuklandı

14.11.2020 19:47 | Son Güncelleme:
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Paşinyan’a suikast iddiası! Eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı tutuklandı

Ermenistan’ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan Vanetsyan haricinde 10 siyasi parti temsilcisinin de tutuklandığı belirtildi.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

ÜLKESİNDE 'HAİN' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde “hain” olarak nitelendirilmişti. Anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan’ın istifasını istemişti.

Paşinyan karşıtı protestolara katılan eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Artur Vanetsyan, Paşinyan’a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı. Vanetsyan’ın avukatı Lusine Sahakyan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından Vanetsyan’ın gözaltına alındığını belirtti.

10 SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANDI

Avukat Sahakyan, Vanetsyan’ın Paşinyan’a suikast girişimi ile suçlandığını ve akşam saatlerinde belirlenecek olan duruşma tarihine kadar tutuklandığını duyurdu. Sahakyan, Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi temsilcisi İşkhan Sağatlıyan dahil toplam 10 siyasi parti temsilcisinin de tutuklandığını belirtti. Sahakyan, Vanetsyan haricinde tutuklanan siyasi parti temsilcilerinin yasa dışı protestolar düzenleme ve hükümeti devirmeye yönelik girişimler nedeniyle tutuklandığını ifade etti.

ERMENİSTAN SİYASETİ KARIŞTI

Vanetsyan, Tsarukyan ve Sağatlıyan 10 Kasım tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, Paşinyan’a gece yarısına kadar süre vermiş ve istifa etmemesi durumunda protestolara devam edeceklerini belirtmişlerdi. Muhalefet, Paşinyan’ın istifa etmemesi durumunda geçici hükümet kurma girişimlerinde bulunacaklarını duyurmuştu.

Vanetsyan, ayrıca 10 Kasım tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ülkedeki siyasi gerilimden çıkış için rapor sunmuştu. (İHA)

Ermenistan’ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, Paşinyan’a suikast suçlamasıyla tutuklandı

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