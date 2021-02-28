HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paşinyan’dan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı

Paşinyan’dan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı

28.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paşinyan’dan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan askeri darbe girişimine karşı destekçilerine yarın toplanma çağrısı yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti. Paşinyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı. Paşinyan, açıklamasında 1 Mart akşamı 18.30’da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

GENEL KURMAY BAŞKANI KRİZİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine ve hükümete karşı ordunun darbe girişiminde bulunmasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a göndermişti. Dün Sarkisyan’ın gönderdiği kararnameyi reddetmesi üzerine Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alınması talebini tekrarladığını açıklamıştı.

DARBE GİRİŞİMİ

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan’da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istediÇekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi
Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

Herkes Biden'ın açıklamasını bekliyordu! Beyaz Saray Sözcüsü'nü terleten Prens Selman sorusu

Beyaz Saray Sözcüsü'nü terleten soru

Myanmar'da darbe karşıtı protesto: En az 10 ölü

Myanmar'da darbe karşıtı protesto: En az 10 ölü

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bomba böyle patlatıldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış! Herkes o anı kaydetti

İtalya'da sönmüş lavların içinden tören arabası çıktı: 'Neredeyse hiç bozulmamış'

Bir ilk! Sönmüş lavların içinden çıkardılar: 'Hiç bozulmamış'

Dünya genelinde koronavirüsü yenenlerin sayısı 90 milyonu geçti

Dünya genelinde sayı 90 milyonu geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.