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Paşinyan'dan kritik 'genelkurmay başkanı' açıklaması!

22.03.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir süre önce Genelkurmay Başkanlığına önerdiği Artak Davtyan’ın bu göreve atanmış sayıldığını bildirdi.

Paşinyan'dan kritik 'genelkurmay başkanı' açıklaması!

Paşinyan, sosyal medya hesabından, Ermenistan ordusunun muhtıra vermesinden sonra görevinden aldığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın yerine atadığı Davtyan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gasparyan’ın görevden alınmasının ardından yaşanan olayların kronolojisini de içeren açıklamasında, Paşinyan, "Artak Davtyan, kanun gereği Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmış sayılmaktadır." ifadesini kullandı.

10 Mart’ta Davtyan’ın yeni Genelkurmay Başkanı atanmasıyla ilgili atama önerisini Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a gönderdiğini belirten Paşinyan, ertesi gün Sarkisyan’dan söz konusu kararın geri geldiğini ancak geri gönderilen yazıyı teslim almadığını bildirdi.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Davtyan’ın atamasıyla ilgili kararı imzalamaması nedeniyle yasalara göre belli bir süre sonra kararın kabul edilmiş sayılacağından, 22 Mart’tan itibaren Davtyan’ın Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış sayıldığını ifade etti.

Artak Davtyan, 2018-2020’de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

PAŞİNYAN İÇİN MUHTIRA

25 Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamış, Anayasa Mahkemesine göndermişti.

10 Mart’ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığı görevine Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı öneren kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermişti.

Ancak Sarkisyan, bu atama önerisini içeren kararı Başbakan Paşinyan’a geri göndermişti. Paşinyan ise geri gönderilen kararı teslim almayarak, kararın Cumhurbaşkanlığında kalmasını sağlamıştı.

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