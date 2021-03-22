Paşinyan'dan kritik 'genelkurmay başkanı' açıklaması!

Paşinyan, sosyal medya hesabından, Ermenistan ordusunun muhtıra vermesinden sonra görevinden aldığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın yerine atadığı Davtyan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gasparyan’ın görevden alınmasının ardından yaşanan olayların kronolojisini de içeren açıklamasında, Paşinyan, "Artak Davtyan, kanun gereği Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmış sayılmaktadır." ifadesini kullandı.

10 Mart’ta Davtyan’ın yeni Genelkurmay Başkanı atanmasıyla ilgili atama önerisini Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a gönderdiğini belirten Paşinyan, ertesi gün Sarkisyan’dan söz konusu kararın geri geldiğini ancak geri gönderilen yazıyı teslim almadığını bildirdi.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Davtyan’ın atamasıyla ilgili kararı imzalamaması nedeniyle yasalara göre belli bir süre sonra kararın kabul edilmiş sayılacağından, 22 Mart’tan itibaren Davtyan’ın Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmış sayıldığını ifade etti.

Artak Davtyan, 2018-2020’de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.