Paşinyan Darbe Girişimine Karşı Halktan Destek İstedi

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonunda Ermeni güçler, birçok bölgenin kontrolunu Azerbaycan'a bırakmıştı. Uluslarası arenada Azerbaycan'a ait olan ancak Ermeni nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü konuşlandırılmıştı.

Ermenistan'ın müttefiki olan ve bu ülkede bir askeri üssü bulunan Rusya, ülkede yaşananlar nedeniyle kaygı içinde olduğunu bildirdi ve tarafları, anayasa çerçevesi içinde ve barışçı şekilde çözüm arayışı içine girmeye davet etti. Paşinyan, muhalifleri tarafından Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerine karşı altı hafta süren çatışmalarda ülkesinin imzalamak zorunda kaldığı anlaşma yüzünden suçlanıyor. Muhalefet, Kasım ayından bu yana istifasını istiyor.

Ermenistan Başbakanı, “Şu anda en büyük mesele iktidarın halkın elinde kalmasını sağlamaktır çünkü olanları bir askeri darbe olarak değerlendiriyorum” dedi.

Ordunun Paşinyan'a istifa çağrısını içeren açıklamayı desteklemek için güç kullanıp-kullanmayacağı, bu çağrının sadece sözlü niteliğe sahip olup-olmadığı net değil.

Ermenistan ordusundan yapılan açıklamada, “Mevcut hükümetin etkisiz yönetimi ve dış siyasette yapılan ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi” ifadeleri yer aldı.

45 yaşındaki Paşinyan, muhaliflerinin protesto eylemlerine rağmen istifa çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Dağlık Karabağ'da yaşananların sorumluluğunu aldığını söyleyen Paşinyan, şimdiyse ülkesinin güvenliğini sağlaması gerektiğini söylüyor. Perşembe günü Paşinyan'ın istifa etmesi çağrısında bulunanlara ordu da eklendi.

Facebook yayınında, kara kuvvetleri komutanını görevden aldığını söyleyen Paşinyan, yerine atanacak yetkilinin daha sonra açıklanacağını ve krizin anayasal çerçevede çözüme ulaştırılacağını kaydetti. Ancak bu adımın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor. Paşinyan muhalifi bir grubun da Erivan'da Perşembe günü bir gösteri yapması planlanıyor.

Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Başbakan Paşinyan ve ordunun kurmay sınıfı arasında arabulucu olarak rol alma teklifinde bulundu.

Harutyunyan, “Zaten yeteri kadar kan döküldü. Krizlerin üstesinden gelme ve ileriye doğru ilerleme zamanı geldi. Erivan'dayım ve bu siyasi krizi çözmek için arabulucu olmaya hazırım” dedi.

Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun Paşinyan'ı istifaya çağırmasını Başbakan'a karşı darbe girişimi olarak tanımlayarak sert bir dille kınadı ve ordunun demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş bir liderin istifasını istemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Resmi bir ziyaret için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında konuşan Çavuşoğlu, “Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz” dedi.

