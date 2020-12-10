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  4. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

10.12.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini isteyen protestocular, hükümet binasına girmeye çalıştı.

Başkent Erivan'da protestocular, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler, Kabine Toplantısı'nın yapıldığı hükümet binasına girmeye çalıştı.

Bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, "Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede 'sivil itaatsizlik' eylemlerinin başlayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

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