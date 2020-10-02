Paşinyan köşeye sıkıştı, Türkiye'ye nefretini kustu!

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden pazar günü başlayan gerilim tüm hızıyla sürüyor. Taraflardan açıklamalar da birbiri ardına geliyor.

Türkiye’nin bölgeye paralı asker gönderdiğini iddia eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kez de Türk ordusunun Dağlık Karabağ’da doğrudan Azeri güçlerine öncülük ettiğini belirterek, “bir kez daha soykırım yolunda gitmekle” suçladı.

‘2016’DAN DAHA CİDDİ’

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Paşinyan, “Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915’teki 1.5 milyondan fazla Ermeni’nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor” dedi.

Sözde soykırım yalanına yeniden başvuran Paşinyan, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a paralı asker gönderdiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir kanıt sunmadı.



