HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak

Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak

21.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü için diplomatik kanalları tıkayan bir açıklama yaptı.

Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak

Paşinyan, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" dedi.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak, Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırdı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtti.

Savaşı kazanmak için gönüllü birlikler kurulması çağrısında bulunan Paşinyan, Karabağ'ın statüsü için sürdürülen müzakerelerin anlamsız olduğunu ifade ederek Bakü'yü uzlaşmak istememekle suçladı.

Dışişleri bakanları Lavrov'la buluştu

Paşinyan'ın bu açıklaması öncesinde ise Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, görüşmelerde ateşkes koşullarının ele alındığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın Cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

Çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimiyle geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ateşkes anlaşması ihlal ediliyor. Çatışmaların devam ettiği bölgede can kayıplarının arttığı haber verilirken ölenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Ermenistan, cephe hattında kalan cesetlerden dolayı salgın tehlikesine karşı uyararak ateşkesin cenazeler için değerlendirilmediği açıklamasını yaptı.

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Ermenistan Azerbaycan karşısında tutunamadı: Gönüllüler cepheye çağrıldıErmenistan Azerbaycan karşısında tutunamadı: Gönüllüler cepheye çağrıldı
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Üçü de süper mini giydi! Bir bakan bir daha baktı
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
Papa Francis'ten eşcinseller hakkında flaş açıklama! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'
Papa Francis'ten flaş çıkış! 'Onlar da Tanrı'nın çocukları'
Azerbaycan'dan 'Diplomatik çözüm yoktur' diyen Paşinyan'a tepki
Paşinyan'ın açıklamalarına tepki
Almanya'da büyük şok! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Almanya'da büyük şok! Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Ermenistan darda! Gönüllüler cepheye çağrıldı!
Ermenistan Azerbaycan karşısında tutunamadı: Gönüllüler cepheye çağrıldı
Koronanın insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı!
Koronanın insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.