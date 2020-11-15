Paşinyan'a suikast girişimi engellendi

Ermenistan'ın Kelbecer bölgesini Azerbaycan'a vermek için belirlenen süre bugün doluyor.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, bir grubun üyelerinin gözaltına alındığı ve bir silah ve mühimmat deposunun ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında istihbarat servisinin eski yöneticisi Artur Vanetsyan da bulunuyor. Ülkede istihbarattan sorumlu olan Ulusal Güvenlik Servisi, Paşinyan'ın iç ve dış politikada izlediği tutumdan memnun olmayan grubun Başbakan'a suikast düzenleme ve sonrasında "iktidarı ele geçirme" planları yaptığı bilgisini verdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ile ateşkes anlaşmasını imzalaması üzerine ülkede protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçlayarak, istifasını istemişti.

Evlerini yakıyorlar

Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya'nın öncülüğünde Bakü ile Erivan arasında sağlanan ateşkes anlaşması, çatışmaların durdurulmasının yanı sıra her iki tarafın da kontrolü altında bulunan bölgeleri almasını öngörüyor. Bu da Ermenistan'ın toprak kaybetmesi anlamına geliyor. Bu anlaşmaya göre Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerini Azerbaycan'a geri vermesi gerekiyor.