Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı

Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken seçimlere gidilebilmesi amacıyla Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Seçimlerin yapılacağı 20 Haziran'a kadar ise görevi yürüteceğini belirtti.

Dağlık Karabağ savaşında yaşadığı kayıplar yüzünden Ermenistan Başbakanı Paşinyan yoğun eleştirilere maruz kalmış, istifası amacıyla çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

27 Eylül- 9 Kasım arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, toprak kayıplarından Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi kitlesel protestolar düzenlemişti.

Uzun süredir istifası isteniyor

Ermenistan ordusu, geçen ayın başında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmiş, özellikle kırsal kesimde sevilen Paşinyan ise yaşananların darbe girişimi olduğunu söyleyerek, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

dpa/ETO,SSB

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