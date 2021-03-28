HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı

Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı

28.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan ayında istifa ederek 20 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin önünü açacağını duyurdu.

Paşinyan'dan erken seçim için istifa kararı

Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede erken seçimlere gidilebilmesi amacıyla Nisan ayında istifa edeceğini açıkladı. Seçimlerin yapılacağı 20 Haziran'a kadar ise görevi yürüteceğini belirtti.

Dağlık Karabağ savaşında yaşadığı kayıplar yüzünden Ermenistan Başbakanı Paşinyan yoğun eleştirilere maruz kalmış, istifası amacıyla çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

27 Eylül- 9 Kasım arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, toprak kayıplarından Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi kitlesel protestolar düzenlemişti.

Uzun süredir istifası isteniyor

Ermenistan ordusu, geçen ayın başında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmiş, özellikle kırsal kesimde sevilen Paşinyan ise yaşananların darbe girişimi olduğunu söyleyerek, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

dpa/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti
Korkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladıKorkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı

Korkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladı

Korkunç anlar! Gökyüzünü toz bulutu kapladı

Endonezya'da kan donduran anlar! Kendini patlatmış

Endonezya'da kan donduran anlar! Kendini patlatmış

Almanya'dan tedirgin eden açıklama: Pandeminin en tehlikeli aşamasındayız

Almanya'dan tedirgin eden açıklama

8 yaşında vücudunun yüzde 90'ı yanan genç: Kaza sonrası ölümden çok hayattan korkuyorum

Vücudunun yüzde 90'ı yandı: Ölümden çok hayattan korkuyorum

Londra’nın simgeleri karanlıkta kaldı

Londra’nın simgeleri karanlıkta kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.