Paşinyan’dan orduya: Kendi işinizi yapın

Savunma Bakanlığı da ordunun siyasete alet edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine istifa çağrısında bulunan orduya miting alanından yanıt verdi. Paşinyan "Seçilmiş başbakan olarak tüm general, subay ve askerlere şu talimatı veriyorum: Ülkenin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü koruma görevini yerine getirin" dedi.

Ordunun istifasını talep eden bir bildiri yayınlaması üzerine bu çağrıyı reddeden ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapan Paşinyan, Ermenistan halkının bir askeri darbeye izin vermeyeceğini söyledi.

Paşinyan, halk tarafından seçildiğini, bu nedenle istifasına da ancak halkın karar verebileceğini ifade etti.

Paşinyan’ın çağrısıyla başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, Paşinyan’ın istifasını talep eden yaklaşık 10 bin civarında eylemcinin de bir karşı gösteri düzenlediği kaydedildi.

Ordunun istifa çağrısına yönelik bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun siyasi bir yapı olmadığı ve orduyu siyasete alet edecek her türlü girişimin "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.