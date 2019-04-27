Paskalya Bayramı öncesi turistlerin gözdesi Süryani çöreği

Mardin’de artan turizm ve pazar günü bölgede yaşayan Hristiyan vatandaşlar tarafından kutlanacak olan Paskalya Bayramı öncesi esnafın yüzü güldü. Kentte 32 çeşit baharatla Süryani çöreği yapan esnaf, günlük 150 tepsi çörek yapmasına rağmen taleplere yetişemez duruma geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi konakların, medrese ve kiliselerin bulunduğu Birinci Cadde’de turist yoğunluğu yaşanırken, Hristiyanların bayramı olan paskalya bayramı öncesi 32 baharatla hazırlanan tarım ödüllerinde birinci olan Süryani çöreği turistlerin gözdesi oldu. Günde 40 tepsi çörek üretirken talebin artması sonucu sayıyı 150’ye çıkaran Süryani esnaf Matias Balcı, taleplere yetişmeye çalışıyor. Mardin’de unutulmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan’dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan ve 2017’de düzenlenen Tarım Ürünleri Oscarları Yarışması’nda 1’inci olan Balcı ailesi Paskalya Bayramı öncesi artan turist yoğunluğu ile siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Süryani esnaf Matias Balcı, turist akını ile birlikte çöreklerinin daha çok tanınır hale geldiğini söyledi. Balcı, “Biz daha önce bütün dünya bu çöreği tadacak demiştik. Lezzetinden emindi, şuan günlük tahmini yüzden fazla tepsi üretiyoruz. Böyle giderse 150 tepsi ile rekor kıracağız. Turizm yoğunluğu çok süper oldu. Bu ayda soğuklara rağmen ciddi bir kalabalık var. Bayram tatilinin de 9 gün olması ile birlikte bu yoğunluk aratacak gibi duruyor” dedi.