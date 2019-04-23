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‘Paskalya tavşanı’ndan insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde Paskalya tavşanı kıyafeti giyen bir kişi, sokakta bir kadın ile kavga ettiğini gördüğü bir adamı dövdü.

ABD’nin Florida eyaletinde Paskalya tavşanı kıyafeti giyen bir kişi, sokakta bir kadın ile kavga ettiğini gördüğü bir adamı dövdü. O anlar ise kameralara yansıdı.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde Paskalya tavşanı kıyafeti giyen kimliği belirsiz bir kişi sokakta bir kadın ve bir adamın kavga ettiğini gördü. Şehirdeki en önemli geçiş yerlerinden birisi Orange Bulvarı’nda yaşanan müdahale etmek isteyen Paskalya tavşanı önce kadın ve adamı ayırmaya çalıştı. Paskalya tavşanı sert tepki üzerine, adamı yumruklamaya başladı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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