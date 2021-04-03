Paskalya yumurtası nasıl boyanır? Paskalya yumurtası neden boyanıyor?

Paskalya bayramına sayılı saatler kala yumurta boyamak isteyenler Paskalya yumurtası nasıl boyanır? sorusuna yanıt arıyor. Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya'nın en önemli simgelerinden biri de paskalya yumurtası ve çörek. Peki, Paskalya yumurtası neden boyanır? İşte, yanıtı...
PASKALYA YUMURTASI NASIL BOYANIR?
İstenilen miktarda yumurta bir tencere içinde 5 dakika boyunca haşlanır.
Kumaş veya gıda boyası bir kase içine bir çay kaşığı tuz atılarak ılık su yardımı ile çözdürülür.
Boya, su ve tuz karışımı, kaynayan yumurtaların olduğu tencereye ilave edilir.
5 dakika daha kaynatılır.
Daha sonra yumurtalar kutularına yerleştirilir.
Soğuduktan sonra zeytin yağına batırılan pamuk ve peçete yardımı ile parlatılır.
Fazla olan yağ ise kuru peçete ile silinerek temizlenir.
Bu işlemi dilediğiniz renkler ile dilediğiniz kadar yumurtaya uygulayabilirsiniz.
Dileyenler, stickerlar alarak yumurtaların üzerinde eğlenceli şekiller oluşturabilir.
PASKALYA YUMURTASI NEDEN BOYANIR?
Hz. İsa çarmıha gerildiğinde yaralarından kanı akar, yere düşen bir damla kırmızı Paskalya yumurtasını oluşturur. Annesi Meryem dua ederek ve ağlayarak yanında durmaktadır. Meryem'in gözyaşları bu kırmızı yumurtaya damlayarak ince desenler oluşturur.
Bunu diğer yumurtalar izler. Meryem bütün yumurtaları bir mendile toplayarak, oğlunun cenazesi için izin almak üzere Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca rastladığı her çocuğa barış içinde bir yaşam sürmelerini öğütleyerek bir yumurta verir. Pilate'in sarayına vardığında Meryem bayılır ve mendilindeki yumurtalar yuvarlanarak dünyanın her yerine dağılır.
O günden beri dünyanın her yerinde insanlar Paskalya zamanı yumurtaları süsleyerek sevgi ve barış simgesi olarak birbirlerine verirler.
Bu yüzden yumurta süsleme törensel bir havada gerçekleşir.
Boyama işlemine başlanmadan önce dualar edilir. Bu dualar, yumurtanın verileceği kişiye mutluluk, neşe ve iyi şans getirmesi ve onu kötülüklerden koruması adına yapılır.