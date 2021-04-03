Paskalya yumurtası nasıl boyanır? Paskalya yumurtası neden boyanıyor?

Paskalya bayramına sayılı saatler kala yumurta boyamak isteyenler Paskalya yumurtası nasıl boyanır? sorusuna yanıt arıyor. Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya'nın en önemli simgelerinden biri de paskalya yumurtası ve çörek. Peki, Paskalya yumurtası neden boyanır? İşte, yanıtı...

PASKALYA YUMURTASI NASIL BOYANIR?

İstenilen miktarda yumurta bir tencere içinde 5 dakika boyunca haşlanır.

Kumaş veya gıda boyası bir kase içine bir çay kaşığı tuz atılarak ılık su yardımı ile çözdürülür.

Boya, su ve tuz karışımı, kaynayan yumurtaların olduğu tencereye ilave edilir.

5 dakika daha kaynatılır.

Daha sonra yumurtalar kutularına yerleştirilir.

Soğuduktan sonra zeytin yağına batırılan pamuk ve peçete yardımı ile parlatılır.

Fazla olan yağ ise kuru peçete ile silinerek temizlenir.

Bu işlemi dilediğiniz renkler ile dilediğiniz kadar yumurtaya uygulayabilirsiniz.

Dileyenler, stickerlar alarak yumurtaların üzerinde eğlenceli şekiller oluşturabilir.

PASKALYA YUMURTASI NEDEN BOYANIR?