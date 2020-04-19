Paslanan el aletleri nasıl eski haline döndürülür?

El aletleriniz zaman içerisine küflenerek paslanabilir. Her paslandığında el aletini çöpe atıp yenisini almak da hiç akıllıca bir çözüm olmadığı için paslı görünümden kurtulmanın yollarını araştırmak bir zorunluluk haline geliyor. Pası yok etmek için kimyasal maddelere fazla paralar ödemek zorunda değilsiniz. Evinizdeki patates, pekmez ve sirke gibi doğal malzemelerden yardım alarak bu kötü görünümden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu nedenle sizin için hazırladığımız paslı görünümden kurtulma rehberindeki çözümleri mutlaka uygulamalısınız.

KARBONAT İLE PASTAN KURTULUN

Karbonat pek çok temizlik işinde kullanılan ve her evde mutlaka bulunan bir malzeme. El aletlerinizdeki pastan kurtulmak için bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Aşındırıcı özelliği sayesinde karbonatla pası söküp atabilirsiniz. Bunun için bir miktar karbonatı suyla karıştırın. Hazırlanan karışımı el aletinin paslanan bölgelerine sürün. Sonrasında bulaşık süngeri veya diş fırçasını kullanarak ovduğunuzda pasın yok olduğunu görebilirsiniz.

PASA KARŞI ELMA SİRKESİ ÇÖZÜMÜ

Asidik bir yapıda olan elma sirkesi demir yüzeylerdeki pası kolayca söküp atar. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;