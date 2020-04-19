Paslanan el aletleri nasıl eski haline döndürülür?

El aletleriniz zaman içerisine küflenerek paslanabilir. Her paslandığında el aletini çöpe atıp yenisini almak da hiç akıllıca bir çözüm olmadığı için paslı görünümden kurtulmanın yollarını araştırmak bir zorunluluk haline geliyor. Pası yok etmek için kimyasal maddelere fazla paralar ödemek zorunda değilsiniz. Evinizdeki patates, pekmez ve sirke gibi doğal malzemelerden yardım alarak bu kötü görünümden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu nedenle sizin için hazırladığımız paslı görünümden kurtulma rehberindeki çözümleri mutlaka uygulamalısınız.
Karbonat pek çok temizlik işinde kullanılan ve her evde mutlaka bulunan bir malzeme. El aletlerinizdeki pastan kurtulmak için bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Aşındırıcı özelliği sayesinde karbonatla pası söküp atabilirsiniz. Bunun için bir miktar karbonatı suyla karıştırın. Hazırlanan karışımı el aletinin paslanan bölgelerine sürün. Sonrasında bulaşık süngeri veya diş fırçasını kullanarak ovduğunuzda pasın yok olduğunu görebilirsiniz.
Asidik bir yapıda olan elma sirkesi demir yüzeylerdeki pası kolayca söküp atar. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;
Paslanmış el aletini derin bir kabın içerisine yerleştirin.
Kabı içerisindeki el aletini tamamen örtecek miktarda elma sirkesi ile doldurun.
Bir gece boyunca bu şekilde beklemeye bırakın.
Ertesi gün sünger veya fırçayla el aletini ovun. Bu şekilde paslı görünümden kurtulabilirsiniz.
Çocukken annemizin içirdiği pekmezin el aletlerinizdeki pası temizleyeceği hiç aklınıza gelir miydi? Pastan kurtulmak için 1 litre pekmeze ihtiyacınız var. Sonrasında yapmanız gerekenler ise sırasıyla şöyle;
1 litre pekmezi 2 litrelik suyun içerisine ekleyip homojen bir hale gelene kadar karıştırın.
Yaptığınız karışımın içerisine paslı el aletinizi koyarak 1 gece boyunca bu şekilde bekletin.
Sonraki gün temiz suyla el aletini durulayın. Eğer pasın tamamen yok olduğunu görmezseniz bir gece daha pekmezli suyun
içerisinde bekletebilirsiniz.
Patatesteki oksalit asit sayesinde pası hiçbir kimyasala gerek kalmadan yok edebilirsiniz. Bunun için 1 adet patatesin kabuğunu soyup rendeleyip. Rendelenmiş parçalarla el aletinizdeki paslı bölgeyi ovun. Patatesin pas üzerindeki etkisini arttırmak isterseniz üzerine sirke veya karbonat da ekleyebilirsiniz.
Mutfakta kullandığınız alüminyum folyo sayesinde el aletleri üzerindeki pastan kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle;
4 santimetre boyutlarında kare şeklinde bir alüminyum folyo parçası kesip suyun içerisine batırın.
Bu alüminyum folyo parçasıyla paslı el aletini ovun. Paslı görüntünün yok olduğunu göreceksiniz.
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