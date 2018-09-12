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Paslı baltayı yeniledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Paslı baltayı yenileyen adam büyük beğeni topladı.

İşte muhteşem yetenek...

Yeteneğiyle herkesi şaşırttı

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paslı balta yetenek

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