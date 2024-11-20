HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Passiflora nedir, faydaları nelerdir? Passiflora neye iyi gelir?

Passiflora nedir, faydaları nelerdir? Passiflora neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 21:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan türlü bitkiler, otlar ve çiçekler köklerinden yapraklarına kadar farklı formlarda insan sağlığına birçok faydası bulunur. Hatta birçok ilacın hammaddesi olarak da kullanılırlar. Ancak doktor onayı olmadan bilinçsizce tüketilmesi kalıcı hastalıklara neden olabilirler.

Passiflora nedir, faydaları nelerdir? Passiflora neye iyi gelir?

Bitkiler ve çiçekler ilaç elde etme konusunda son derece önemli kaynaklardır. Birçok bitki ve çiçek kullanılarak çeşitli hastalıkların tedavilerinde ihtiyaç duyulan ilaçlar üretilir. Çok eski zamanlardan bu yana bitkisel ilaçlar kullanılmakta ve günümüzde ilerleyen tıp ve teknoloji sayesinde üretilen ilaçlarda da doğada bulunan bitkilerden faydalanılmaktadır.

Passiflora nedir?

Halk arasında çarkıfelek olarak bilinen passiflora, çiçekli bir bitki türüdür. El şeklinde yaprakları ve hoş bir kokusu vardır. Sarı, kahverengi, beyaz şeritler hâlindedir. Genel olarak tıbbi faydaları ile bilinir.
Dayanıklı bir çiçek olan passiflora bu özelliğine rağmen güneye ya da batıya bakan korumalı bir konuma gereksinim duyar. Eğer düzenli olarak bakılmaz ve kesilmese sarmaşık sürgünler oluşur. Birden fazla türü vardır.

Passiflora faydaları nelerdir?

Passiflora meyvesi olgunlaştığı zaman yenilebilir ve genel olarak böğürtlene benzetilir. Güney Amerika’da tıp alanında kullanılan bitki, içeceklerde ve şuruplarda da bulunur. Türlerinden olan passiflora caerulea bazen yenilebilir. Bir başka passiflora türü olan passiflora incarnata ise yüzlerce yıldır sakinleştirici özelliği ile kullanılmaktadır.

Tutku çiçeği adı ile de anılan passifloranın faydalarının başında kaygı, gerilim ve korkuyu azaltması gelir. Uykusuzluk ve histeri tedavilerinde de kullanılan passifloranın ankisiyeteye de iyi geldiği bilinir.

Passiflora ne işe yarar?

Meyveleri yenilebilen passiflora bitkisinin yapraklarından da faydalanılır. Bir günde 1 ya da 2 adetten fazla tüketilmemesi önerilir. Çeşitli vitaminler içermesi ile insan sağlığına faydalı bir bitkidir.

Genel olarak yararları ile bilinen passiflora eğer bilinçsizce ve doktora danışmadan kullanılırsa çeşitli zararları olabilir. Zihinsel yavaşlık, lap atımında hızlanma, kusma, uyuşukluk, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir.

Passiflora çayı ne işe yarar?

Passiflora şurup olarak da bilinen bir bitkidir. Hipnotik sedatif amaçlı kullanıldığı da bilinmektedir. Ayrıca kolaylıkla hazırlanan çayı ile de birçok faydası olduğu kabul edilmiştir. Çay olarak tüketildiği zaman rahatlatıcı etkisi de vardır.

Ayrıca anksiyete giderici, yatıştırıcı etkisi de bulunan passiflora çayı bitkinin yaprakları kurutularak ve demleme yolu ile hazırlanır. Uykusuzluk sorununu da giderdiği bilinir ancak fazla tüketilmemesi gerekir.

Passiflora çayı neye iyi gelir?

Çay formunda tüketilen passifloranın iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

  • Yanık tedavileri
  • Dikkat eksikliği
  • Kalp ritim bozuklukları
  • Hemoroid
  • Çeşitli ağrılar
  • Uykusuzluk
  • Stres
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek sağlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.