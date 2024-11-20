Passiflora nedir, faydaları nelerdir? Passiflora neye iyi gelir?

Bitkiler ve çiçekler ilaç elde etme konusunda son derece önemli kaynaklardır. Birçok bitki ve çiçek kullanılarak çeşitli hastalıkların tedavilerinde ihtiyaç duyulan ilaçlar üretilir. Çok eski zamanlardan bu yana bitkisel ilaçlar kullanılmakta ve günümüzde ilerleyen tıp ve teknoloji sayesinde üretilen ilaçlarda da doğada bulunan bitkilerden faydalanılmaktadır.

Passiflora nedir?

Halk arasında çarkıfelek olarak bilinen passiflora, çiçekli bir bitki türüdür. El şeklinde yaprakları ve hoş bir kokusu vardır. Sarı, kahverengi, beyaz şeritler hâlindedir. Genel olarak tıbbi faydaları ile bilinir.

Dayanıklı bir çiçek olan passiflora bu özelliğine rağmen güneye ya da batıya bakan korumalı bir konuma gereksinim duyar. Eğer düzenli olarak bakılmaz ve kesilmese sarmaşık sürgünler oluşur. Birden fazla türü vardır.

Passiflora faydaları nelerdir?

Passiflora meyvesi olgunlaştığı zaman yenilebilir ve genel olarak böğürtlene benzetilir. Güney Amerika’da tıp alanında kullanılan bitki, içeceklerde ve şuruplarda da bulunur. Türlerinden olan passiflora caerulea bazen yenilebilir. Bir başka passiflora türü olan passiflora incarnata ise yüzlerce yıldır sakinleştirici özelliği ile kullanılmaktadır.

Tutku çiçeği adı ile de anılan passifloranın faydalarının başında kaygı, gerilim ve korkuyu azaltması gelir. Uykusuzluk ve histeri tedavilerinde de kullanılan passifloranın ankisiyeteye de iyi geldiği bilinir.

Passiflora ne işe yarar?

Meyveleri yenilebilen passiflora bitkisinin yapraklarından da faydalanılır. Bir günde 1 ya da 2 adetten fazla tüketilmemesi önerilir. Çeşitli vitaminler içermesi ile insan sağlığına faydalı bir bitkidir.

Genel olarak yararları ile bilinen passiflora eğer bilinçsizce ve doktora danışmadan kullanılırsa çeşitli zararları olabilir. Zihinsel yavaşlık, lap atımında hızlanma, kusma, uyuşukluk, mide bulantısı gibi yan etkiler görülebilir.

Passiflora çayı ne işe yarar?

Passiflora şurup olarak da bilinen bir bitkidir. Hipnotik sedatif amaçlı kullanıldığı da bilinmektedir. Ayrıca kolaylıkla hazırlanan çayı ile de birçok faydası olduğu kabul edilmiştir. Çay olarak tüketildiği zaman rahatlatıcı etkisi de vardır.

Ayrıca anksiyete giderici, yatıştırıcı etkisi de bulunan passiflora çayı bitkinin yaprakları kurutularak ve demleme yolu ile hazırlanır. Uykusuzluk sorununu da giderdiği bilinir ancak fazla tüketilmemesi gerekir.

Passiflora çayı neye iyi gelir?

Çay formunda tüketilen passifloranın iyi geldiği bazı durumlar şunlardır: