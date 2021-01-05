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Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

05.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

Passolig Kart ile hem kulüpler hem de kulüp taraftarları büyük fırsatlara ve ayrıcalıklara sahip oluyor. Türk futbolunda yeni bir dönemi başlatan Passolig Kart, kulüplere getirdiği maddi kazanç ile beraber tribünlerdeki huzur ve güven ortamına katkıda bulunuyor. İşte Passolig Kart'a sahip olmak isteyenler ve Passolig müşteri hizmetlerine nasıl bağlanırım diye merak edenler için bilgiler…

Passolig Kart ile pek çok ayrıcalığa sahip olabilir, Türk futbolundaki güven ve huzur ortamına katkıda bulunabilirsiniz. Passolig Kart ile bilet satın alma, kombine satın alma gibi işlemler artık çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor. Passolig Kart’a dair merak ettiğiniz bütün iletişim bilgilerini derlediğimiz bu yazıda Passolig müşteri hizmetleri direkt bağlanmak için seçeneklere ve Passolig’in diğer iletişim seçeneklerine dair ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte Passolig iletişim bilgilerine dair detaylar…

Passolig İletişim Bilgileri

Passolig Kart, 14 Nisan 2014 tarihinde uygulanmaya başlanmış yeni düzenleme ile kâğıt biletlerin yerini aldı. Maçlara yalnızca Passolig kartları ile girilmesiyle daha düzenli, hızlı ve güvenli bir maç keyfine ulaşılmış oldu. Siz de Passolig’in sihirli dünyasına dahil olarak pek çok fırsattan yararlanabilirsiniz. Passolig Kartları ile maç keyfiniz güvenli ve konforlu seçeneklerle bir arada. Passolig Kart üyeliği açtırmak, üyeyseniz iletişime geçmek için gerek duyabileceğiniz bütün iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Passolig ile ilgili ihtiyaç duyacağınız bütün iletişim bilgileri...

Passolig Çağrı Merkezi

Passolig müşteri hizmetleri bağlanmak için 0850 724 33 44 telefon numarasını çevirebilirsiniz.

Passolig çağrı merkezi ile Passolig fırsatları hakkında bilgi alabilir, üyelik başvurusunda bulunabilir ve merak ettiğiniz konular hakkında Passolig müşteri temsilcisinden bilgi alabilirsiniz. Passolig çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Passolig Merkez Bilgileri

Passolig genel merkezi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Passolig merkez adresi: Aktifbank Genel Müdürlük Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul
Passolig genel merkez telefon numarası: 0212 340 80 00
Passolig e-posta adresi: iletisim@passolig.com.tr

Passolig İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Passolig yetkililerine iletişim formu yoluyla ulaşmak, sorun, şikayet ve görüşlerinizi iletmek için web sitesi üzerinden iletişim formunu doldurabilirsiniz. Passolig iletişim formu sayesinde Passolig kurye iletişim bilgilerine ulaşabilir, bilet kombine, bilgi güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle birlikte talep ettiğiniz konu hakkındaki kategoriyi işaretlemeniz gereklidir.

Passolig iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Passolig Dijital İşlem Seçenekleri

Passolig Web Sitesi Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Passolig web sitesine passolig.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Passolig web sitesi aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Passolig’i Keşfedin sekmesi aracılığıyla Passolig nedir, nasıl alınır, avantajları nelerdir, kolay paketler ve sıkça sorulan sorular gibi konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Site üzerindeki Passolig Destek canlı sohbet seçeneği ile merak ettiğiniz konularda Passolig yetkililerinden hızlı bir dönüş alabilirsiniz.
  • Kart çeşitleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.
  • Başvurularım sekmesi ile başvurularınız kontrol edebilirsiniz.
  • Kartınıza para yükleyebilir, e-bilet sürenizi uzatabilirsiniz.
  • Ürün ve hizmet ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Passolig İnternet Şubesi’ne giriş yapabilirsiniz.

Passolig İnternet Şubesi

Passolig internet şubesi üyeliğinizi oluşturarak kart işlemlerinizi bir tıkla halletmeniz mümkündür. 7 gün 24 saat kart işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesi aracılığıyla ulaşabileceğiniz internet şubeye T.C. Kimlik ya da müşteri numaranızı ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. İlk defa üyelik oluşturacaklar internet şube içerisinden “Kullanıcı Oluştur” seçeneğiyle üyelik oluşturabilirler.

  • Passolig kartınız aynı zamanda Aktif Bank kartınızdır. İnternet şube ile banka kartı ve kredi kartınızın hesap ve kredi kartı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  • N Kolay Sanal Kart işlemlerini yapabilirsiniz.
  • Passolig Karta para yükleyebilirsiniz.
  • E-bilet süresini uzatabilirsiniz.
  • Kredi işlemlerini yapabilirsiniz.
  • İnternet şube ve kart şifre işlemlerini yapabilirsiniz.

Passolig Mobil Uygulama

Passolig Mobil uygulamasını Passo adıyla App Store ya da Google Play Store’da bulabilirsiniz. Mobil uygulama ile 7/24 Passolig işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Passolig Sosyal Medya Hesapları

Passolig'i Twitter üzerinden passolig kullanıcı adıyla, Facebook üzerinden PASSOLİG kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.

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