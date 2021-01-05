Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

Passolig Kart ile pek çok ayrıcalığa sahip olabilir, Türk futbolundaki güven ve huzur ortamına katkıda bulunabilirsiniz. Passolig Kart ile bilet satın alma, kombine satın alma gibi işlemler artık çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor. Passolig Kart’a dair merak ettiğiniz bütün iletişim bilgilerini derlediğimiz bu yazıda Passolig müşteri hizmetleri direkt bağlanmak için seçeneklere ve Passolig’in diğer iletişim seçeneklerine dair ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte Passolig iletişim bilgilerine dair detaylar…

Passolig İletişim Bilgileri

Passolig Kart, 14 Nisan 2014 tarihinde uygulanmaya başlanmış yeni düzenleme ile kâğıt biletlerin yerini aldı. Maçlara yalnızca Passolig kartları ile girilmesiyle daha düzenli, hızlı ve güvenli bir maç keyfine ulaşılmış oldu. Siz de Passolig’in sihirli dünyasına dahil olarak pek çok fırsattan yararlanabilirsiniz. Passolig Kartları ile maç keyfiniz güvenli ve konforlu seçeneklerle bir arada. Passolig Kart üyeliği açtırmak, üyeyseniz iletişime geçmek için gerek duyabileceğiniz bütün iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Passolig ile ilgili ihtiyaç duyacağınız bütün iletişim bilgileri...