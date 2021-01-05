Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

Passolig Kart ile pek çok ayrıcalığa sahip olabilir, Türk futbolundaki güven ve huzur ortamına katkıda bulunabilirsiniz. Passolig Kart ile bilet satın alma, kombine satın alma gibi işlemler artık çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılıyor. Passolig Kart’a dair merak ettiğiniz bütün iletişim bilgilerini derlediğimiz bu yazıda Passolig müşteri hizmetleri direkt bağlanmak için seçeneklere ve Passolig’in diğer iletişim seçeneklerine dair ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte Passolig iletişim bilgilerine dair detaylar…
Passolig Kart, 14 Nisan 2014 tarihinde uygulanmaya başlanmış yeni düzenleme ile kâğıt biletlerin yerini aldı. Maçlara yalnızca Passolig kartları ile girilmesiyle daha düzenli, hızlı ve güvenli bir maç keyfine ulaşılmış oldu. Siz de Passolig’in sihirli dünyasına dahil olarak pek çok fırsattan yararlanabilirsiniz. Passolig Kartları ile maç keyfiniz güvenli ve konforlu seçeneklerle bir arada. Passolig Kart üyeliği açtırmak, üyeyseniz iletişime geçmek için gerek duyabileceğiniz bütün iletişim seçeneklerini sizler için derledik. İşte Passolig ile ilgili ihtiyaç duyacağınız bütün iletişim bilgileri...
Passolig müşteri hizmetleri bağlanmak için 0850 724 33 44 telefon numarasını çevirebilirsiniz.
Passolig çağrı merkezi ile Passolig fırsatları hakkında bilgi alabilir, üyelik başvurusunda bulunabilir ve merak ettiğiniz konular hakkında Passolig müşteri temsilcisinden bilgi alabilirsiniz. Passolig çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.
Passolig genel merkezi bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Passolig merkez adresi: Aktifbank Genel Müdürlük Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul
Passolig genel merkez telefon numarası: 0212 340 80 00
Passolig e-posta adresi: iletisim@passolig.com.tr
Passolig yetkililerine iletişim formu yoluyla ulaşmak, sorun, şikayet ve görüşlerinizi iletmek için web sitesi üzerinden iletişim formunu doldurabilirsiniz. Passolig iletişim formu sayesinde Passolig kurye iletişim bilgilerine ulaşabilir, bilet kombine, bilgi güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle birlikte talep ettiğiniz konu hakkındaki kategoriyi işaretlemeniz gereklidir.
Passolig iletişim formu için TIKLAYINIZ!
Passolig web sitesine passolig.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Passolig web sitesi aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
Passolig internet şubesi üyeliğinizi oluşturarak kart işlemlerinizi bir tıkla halletmeniz mümkündür. 7 gün 24 saat kart işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesi aracılığıyla ulaşabileceğiniz internet şubeye T.C. Kimlik ya da müşteri numaranızı ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. İlk defa üyelik oluşturacaklar internet şube içerisinden “Kullanıcı Oluştur” seçeneğiyle üyelik oluşturabilirler.
Passolig Mobil uygulamasını Passo adıyla App Store ya da Google Play Store’da bulabilirsiniz. Mobil uygulama ile 7/24 Passolig işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Passolig'i Twitter üzerinden passolig kullanıcı adıyla, Facebook üzerinden PASSOLİG kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz.
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