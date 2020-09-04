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Pasta cila nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Pasta cila nasıl yapılır? Kendi arabasına pasta cila yaptırmak isteyenler için pasta cila yapımını anlattık.

Pasta cila nasıl yapılır?

Pasta cilayı kendimiz yapabilir miyiz? Pasta cilayı kendin yapınca kaça mal olur? Pasta cila yapılışı gibi arayışlar için detaylı olarak pasta cila nasıl yapılır konusunu açalım...

PASTA CİLA NASIL YAPILIR ve PASTA CİLA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Pasta cila işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Aracın zamanla matlaşan boyasını parlatmak için uygulanan pasta cila işlemi, daha yeni ve ışıltılı görünüm sağlar. Önce pasta cila nedir konusunu açalım ardından pasta cila yapımını anlatalım...

PASTA CİLA NE DEMEK?

Pasta ile cila hem işlev bakımından hem de içerik bakımdan farklı iki malzemedir. Ancak bu ikisi, bu işlemin adında olduğu gibi bütünleşmiştir. Pasta cila uygulaması arabanızın çiziklerini kapatmak, arabanızın boyasını belirginleştirmek ve daha parlak görünmesini sağlamak mümkündür. Peki, pasta nedir ve cila ne işe yarar?

PASTA NEDİR?

Bir tür kimyasaldır. Boyanın aşınmış ve partikülleşmiş kısmını yüzeyden alır. Boyayı kaldırmaz ama yüzeyi daha düz ve homojen kılar.

CİLA NEDİR?

Pastadan sonra uygulanan bir parlatıcıdır. Pürüzsüzleştirilen yüzeyi parlatmaya yarar.

PASTA CİLA YAPMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER LAZIM?

  • Pasta
  • Cila
  • Pamuk veya sünger
  • Polisaj makinesi (şart değil)

PASTA CİLA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Ustalara sorduk ve kendi arabasına pasta cila yapmak isteyenler için işin püf noktalarını listeledik.

  1. Araba temiz olmalı. Önce iyice bir yıkamalı ve kurutmalısınız.
  2. Ortam rüzgarlı olmamalı. Rüzgarlı havada etraftaki toz partikülleri araca yapışır ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenize engel olur.
  3. Bölgesel çalışın. Bir kısmı bitirmeden diğerine geçmeyin. Örneğin önce arak kapı üzerinde çalışın.
  4. Önce tavandan başlamanız önerilir.
  5. Ciladan önce pasta uygulanır. Pasta ile pürüzlü kısımlar ve boyanın yer yer kalktığı kısımlar temizlenir. Yüzey, düzlenir.
  6. Bez yerine pamuk kullanın. Bez, yumuşak da olsa toz ve iz bırakır.
  7. Pastayı da cilayı da tek yere sürekli sürmeyin.
  8. Cilayı yine pamuk yardımıyla ve yumuşak yuvarlak hareketlerle yedirin.

PASTA CİLA SEÇİMİ

Pasta, boyanın üzerindeki partikülleri alırken boyayı inceltir. Bu nedenle pasta alırken eğer aracınızın cilası çok kötü durumda değilse ince pasta kimyasallarını tercih edin. Kalın olanlar, boyayı fazla inceltebilir. Ama çizikler varsa ve boya çok kötü durumda ise kalın seçeneklere bakabilirsiniz. Aksi halde etkili sonuç alamazsınız.

PASTA CİLA MARKALARI

Oto parça satan mağazalardan ve online satış sitelerinden pasta ve cila temin edebilirsiniz. Piyasada çok fazla marka seçeneği ile karşılaşacaksınız. Tüpte, sprey şeklinde ya da krem şeklinde olmak üzere farklı kullanım şekillerine göre farklı ürünler de söz konusu. En kolay kullanımı sprey şeklinde olanların sağladığını not edebiliriz. Marka seçiminde bir tavsiye veremiyoruz ama ürün bilgilerini okumanızı öneriyoruz. Çünkü aracınızın boyasının matlık seviyesine göre ürün seçmeniz önemli. yeni bir otomobili parlatmak isterken boyasını inceltmek istemezsiniz. Diğer yandan eski model bir otomobilde çok fazla derin çizik varsa burada kalın pasta kullanmak gerekebilir.

PASTA CİLA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Pasta cila nasıl yapılır, konusunu anlattık. Pasta cila ne sıklıkla yapılabilir ya da pasta cila arabaya zarar verir mi sorularının yanıtlarına da bakalım.

- NEDEN PASTA CİLA YAPMALISINIZ?

Yukarıda da anlattığımız gibi pasta cilayı kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Bu işlem, arabanızı daha parlak ve yeni gösterir. Özellikle ikinci elde satmak istediğiniz de size büyük avantaj sunabilir. Ne de olsa cilası parlayan ışıl ışıl görünen bir arabayı almayı herkes ister.

- PASTA CİLANIN ZARARI VAR MI?

Yapılan işlemin kalitesi ve kullanılan malzeme önemlidir. Eğer kendi başınız pasta cila yapacaksanız boyayı kaldırma riskine karşı dikkatli olun. Doğru malzemeleri seçin ve doğru şekilde uygulayın. Çok sık pasta cila yaparsanız zamanla boya incelir ve hatta paslanmaya varan sorunlar çıkabilir.

- PASTA CİLA NE SIKLIKLA YAPILABİLİR?

Pasta cilayı ne sıklıkla yaptırabilirim, sorusu da çok soruluyor. Pastanın polisaj işlemiyle birlikte boyayı inceltme özelliği olduğundan çok sık yapılması önerilmez. Ancak yılda bir kere yapılabilir. Pasta yapmadan cila yapmak da çok işlevsel olmayabilir.

- BOYA KORUMAMA mı PASTA CİLA mı?

Boya korumada mevcut boya üzerine bir kat daha geçilir. Ancak pasta cila işleminde mevcut boya tabakası inceltilir. İkisi, tamamen farklıdır.

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