Pasta cilayı kendimiz yapabilir miyiz? Pasta cilayı kendin yapınca kaça mal olur? Pasta cila yapılışı gibi arayışlar için detaylı olarak pasta cila nasıl yapılır konusunu açalım... PASTA CİLA NASIL YAPILIR ve PASTA CİLA YAPMANIN PÜF NOKTALARI Pasta cila işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Aracın zamanla matlaşan boyasını parlatmak için uygulanan pasta cila işlemi, daha yeni ve ışıltılı görünüm sağlar. Önce pasta cila nedir konusunu açalım ardından pasta cila yapımını anlatalım... PASTA CİLA NE DEMEK? Pasta ile cila hem işlev bakımından hem de içerik bakımdan farklı iki malzemedir. Ancak bu ikisi, bu işlemin adında olduğu gibi bütünleşmiştir. Pasta cila uygulaması arabanızın çiziklerini kapatmak, arabanızın boyasını belirginleştirmek ve daha parlak görünmesini sağlamak mümkündür. Peki, pasta nedir ve cila ne işe yarar? PASTA NEDİR? Bir tür kimyasaldır. Boyanın aşınmış ve partikülleşmiş kısmını yüzeyden alır. Boyayı kaldırmaz ama yüzeyi daha düz ve homojen kılar. CİLA NEDİR? Pastadan sonra uygulanan bir parlatıcıdır. Pürüzsüzleştirilen yüzeyi parlatmaya yarar. PASTA CİLA YAPMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER LAZIM? Pasta

Cila

Pamuk veya sünger

Polisaj makinesi (şart değil) PASTA CİLA YAPMANIN PÜF NOKTALARI Ustalara sorduk ve kendi arabasına pasta cila yapmak isteyenler için işin püf noktalarını listeledik.

Araba temiz olmalı. Önce iyice bir yıkamalı ve kurutmalısınız. Ortam rüzgarlı olmamalı. Rüzgarlı havada etraftaki toz partikülleri araca yapışır ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenize engel olur. Bölgesel çalışın. Bir kısmı bitirmeden diğerine geçmeyin. Örneğin önce arak kapı üzerinde çalışın. Önce tavandan başlamanız önerilir. Ciladan önce pasta uygulanır. Pasta ile pürüzlü kısımlar ve boyanın yer yer kalktığı kısımlar temizlenir. Yüzey, düzlenir. Bez yerine pamuk kullanın. Bez, yumuşak da olsa toz ve iz bırakır. Pastayı da cilayı da tek yere sürekli sürmeyin. Cilayı yine pamuk yardımıyla ve yumuşak yuvarlak hareketlerle yedirin. PASTA CİLA SEÇİMİ Pasta, boyanın üzerindeki partikülleri alırken boyayı inceltir. Bu nedenle pasta alırken eğer aracınızın cilası çok kötü durumda değilse ince pasta kimyasallarını tercih edin. Kalın olanlar, boyayı fazla inceltebilir. Ama çizikler varsa ve boya çok kötü durumda ise kalın seçeneklere bakabilirsiniz. Aksi halde etkili sonuç alamazsınız. PASTA CİLA MARKALARI Oto parça satan mağazalardan ve online satış sitelerinden pasta ve cila temin edebilirsiniz. Piyasada çok fazla marka seçeneği ile karşılaşacaksınız. Tüpte, sprey şeklinde ya da krem şeklinde olmak üzere farklı kullanım şekillerine göre farklı ürünler de söz konusu. En kolay kullanımı sprey şeklinde olanların sağladığını not edebiliriz. Marka seçiminde bir tavsiye veremiyoruz ama ürün bilgilerini okumanızı öneriyoruz. Çünkü aracınızın boyasının matlık seviyesine göre ürün seçmeniz önemli. yeni bir otomobili parlatmak isterken boyasını inceltmek istemezsiniz. Diğer yandan eski model bir otomobilde çok fazla derin çizik varsa burada kalın pasta kullanmak gerekebilir.