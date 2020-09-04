Pasta cilayı kendimiz yapabilir miyiz? Pasta cilayı kendin yapınca kaça mal olur? Pasta cila yapılışı gibi arayışlar için detaylı olarak pasta cila nasıl yapılır konusunu açalım...
Pasta cila işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Aracın zamanla matlaşan boyasını parlatmak için uygulanan pasta cila işlemi, daha yeni ve ışıltılı görünüm sağlar. Önce pasta cila nedir konusunu açalım ardından pasta cila yapımını anlatalım...
Pasta ile cila hem işlev bakımından hem de içerik bakımdan farklı iki malzemedir. Ancak bu ikisi, bu işlemin adında olduğu gibi bütünleşmiştir. Pasta cila uygulaması arabanızın çiziklerini kapatmak, arabanızın boyasını belirginleştirmek ve daha parlak görünmesini sağlamak mümkündür. Peki, pasta nedir ve cila ne işe yarar?
Bir tür kimyasaldır. Boyanın aşınmış ve partikülleşmiş kısmını yüzeyden alır. Boyayı kaldırmaz ama yüzeyi daha düz ve homojen kılar.
Pastadan sonra uygulanan bir parlatıcıdır. Pürüzsüzleştirilen yüzeyi parlatmaya yarar.
Ustalara sorduk ve kendi arabasına pasta cila yapmak isteyenler için işin püf noktalarını listeledik.
Pasta, boyanın üzerindeki partikülleri alırken boyayı inceltir. Bu nedenle pasta alırken eğer aracınızın cilası çok kötü durumda değilse ince pasta kimyasallarını tercih edin. Kalın olanlar, boyayı fazla inceltebilir. Ama çizikler varsa ve boya çok kötü durumda ise kalın seçeneklere bakabilirsiniz. Aksi halde etkili sonuç alamazsınız.
Oto parça satan mağazalardan ve online satış sitelerinden pasta ve cila temin edebilirsiniz. Piyasada çok fazla marka seçeneği ile karşılaşacaksınız. Tüpte, sprey şeklinde ya da krem şeklinde olmak üzere farklı kullanım şekillerine göre farklı ürünler de söz konusu. En kolay kullanımı sprey şeklinde olanların sağladığını not edebiliriz. Marka seçiminde bir tavsiye veremiyoruz ama ürün bilgilerini okumanızı öneriyoruz. Çünkü aracınızın boyasının matlık seviyesine göre ürün seçmeniz önemli. yeni bir otomobili parlatmak isterken boyasını inceltmek istemezsiniz. Diğer yandan eski model bir otomobilde çok fazla derin çizik varsa burada kalın pasta kullanmak gerekebilir.
Pasta cila nasıl yapılır, konusunu anlattık. Pasta cila ne sıklıkla yapılabilir ya da pasta cila arabaya zarar verir mi sorularının yanıtlarına da bakalım.
Yukarıda da anlattığımız gibi pasta cilayı kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Bu işlem, arabanızı daha parlak ve yeni gösterir. Özellikle ikinci elde satmak istediğiniz de size büyük avantaj sunabilir. Ne de olsa cilası parlayan ışıl ışıl görünen bir arabayı almayı herkes ister.
Yapılan işlemin kalitesi ve kullanılan malzeme önemlidir. Eğer kendi başınız pasta cila yapacaksanız boyayı kaldırma riskine karşı dikkatli olun. Doğru malzemeleri seçin ve doğru şekilde uygulayın. Çok sık pasta cila yaparsanız zamanla boya incelir ve hatta paslanmaya varan sorunlar çıkabilir.
Pasta cilayı ne sıklıkla yaptırabilirim, sorusu da çok soruluyor. Pastanın polisaj işlemiyle birlikte boyayı inceltme özelliği olduğundan çok sık yapılması önerilmez. Ancak yılda bir kere yapılabilir. Pasta yapmadan cila yapmak da çok işlevsel olmayabilir.
Boya korumada mevcut boya üzerine bir kat daha geçilir. Ancak pasta cila işleminde mevcut boya tabakası inceltilir. İkisi, tamamen farklıdır.
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