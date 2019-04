Pasta Festivali'nde ustalar hünerlerini sergiledi

Kaan ULU-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- MASTER Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali'nde pasta şeflerinin çalışmaları jüri önüne çıktı.

Bu yıl 27-28 Nisan tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen 3’üncü Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, uluslararası düzeyde bir çok pasta şefini ve vatandaşları bir araya getirdi. Slovenya, Sırbistan, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Nijerya gibi ülkelerden 150 pasta şefi, festivalde 132 pasta alanlarında uzman uluslararası 9 jüriden oluşan heyetin önüne maharetlerini sergiledi. Pasta ustalarının hünerlerini ortaya koyduğu festivalin ödül töreni jürinin değerlendirmesinden sonra Pazar günü yapılacağı belirtildi. Festivale, 'Ovalette' markası altın sponsor olarak destek olurken, bir çok firma da standı ile festivalde yer aldı.

‘ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞININ 100’ÜNCÜ YILINI KUTLUYORUZ’

Master Of Cake'n Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, Samsun için çok anlamlı bir yılın içerisinde olunduğunu belirterek, "1919’dan 2019’a uzanan bir serüveni burada hayata geçiriyoruz pastalar ve çikolata sanatıyla. Bir Samsunlu olarak ayrı bir gurur yaşıyorum. Ancak mesleki olarak baktığımızda da festivalimizi 100’üncü yıl kutlamalarına taşımış olmanın mutluluğunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

'PASTA KONUSUNDA SAMSUN, TÜRKİYE’YE ÖNCÜ VE MODEL OLABİLİR’

Samsun Valisi Osman Kaymak da, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını kutlama çerçevesinde Samsun’da bir dizi programların gerçekleştirildiğini hatırlattı, bunların içerisinde Master Of Cake Uluslararası Pasta Festivali’nin de olduğunu belirtti. Vali Kaymak, Samsun’un öncü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Biz Samsun’un ilk adım şehri olarak övünüyoruz. Atalarımız 100 sene önce bize bu güzel coğrafyayı ülke olarak armağan ettiler. Buradan tekrar Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu etkinlikleri yapabiliyoruz. Bu ruhun yaşatılmasını da çok istiyoruz. O çerçevede güzellikleri ve başarılarımızı çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Türkiye’de her alanda güzel şeyler oluyor. Bu pastacılıkta turizm alanında çok önemli bir sektör. Bunun profesyonel yapılışını bir sanata dönüşmesini burada göreceğimizi tahmin ediyorum. 'Marifet iltifata tabidir’ diye güzel bir söz var. Biz burada Samsunluları pasta festivalini ve etkinlikleri izlemeye davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımız 3 aydır çalışıyorlar. Samsun Karadeniz’in incisi. Samsun her şeyin en iyisine laik ve Samsun’da her şeyin en iyisini yapıyorlar. Demek ki pasta konusunda da Samsun Türkiye’ye öncü ve model olabilir’

