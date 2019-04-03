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Pastacı kardeşlerden eğitime katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

 İZMİR'de yaşayan genç girişimci Nihal Aytaç (37), İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda aldığı pastacılık eğitiminin ardından iki ablasıyla birlikte açtığı kafede dezavantajlı kadınlara eğitim fırsatı sunuyor.

Pastacı kardeşlerden eğitime katkı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan genç girişimci Nihal Aytaç (37), İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda aldığı pastacılık eğitiminin ardından iki ablasıyla birlikte açtığı kafede dezavantajlı kadınlara eğitim fırsatı sunuyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Nihal Aytaç (37) iki kızını büyüttükten sonra girişimciliğe soyundu. Önceleri evde yaptığı pastaları sipariş üzerine satarak gelir elde etmeye başlayan Aytaç, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda eğitim aldı ve işinde profesyonel oldu. Ablası Rukiye Özdemir (45) ile birlikte 2 ay önce, pasta ve unlu mamüller hazırlayıp sattığı kafesini açan Nihal Aytaç, diğer ablası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Mihriban Çetinkaya'nın (41) da desteğiyle kadınları istihdama katmayı amaçlıyor. 3 kız kardeş, kafelerinde otellerde çalışan ünlü şeflerin desteğiyle mesleki eğitim veriyor.
3 KIZ KARDEŞ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Daha sağlıklı olduğu için çocuklarına evde pastalar yaptığını belirten Nihal Aytaç, kendisine ait bir iş yeri açma fikrinin hep olduğunu söyleyerek, "Evde yaptıklarım çok beğenilince kendimi geliştirmeyi düşündüm. Otobüsle giderken İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası reklamına rastladım. Başvurdum ve 3 aylık eğitimin ardından çabalarımla becerimi daha da geliştirdim. Sipariş üzerine evden pasta yapıyordum. Daha sonra hem kendimiz için bir iş alanı oluşturmak hem de bizim gibi ev kadınlarının hayatına dokunmak istedim. Ablalarımın bana desteği oldu. 3 kız kardeş el birliğiyle bu işyerini kurduk" dedi. Önümüzdeki dönemde işleri büyütüp farklı şubeler açmayı hedeflediklerini anlatan Aytaç, ayrıca kendi işini kurmak isteyen kadınlara fayda sağlamak istediğini belirterek, "Biz çok tecrübesiz olarak işe başladık. Şimdi deneyimlerimizi kadınlarla paylaşıp onlara destek olmak istiyoruz. Burada kurs alan kadınlar da umarız gelecekte kendi mekanlarını açarlar" diye konuştu.
10 KADIN EĞİTİMİN ARDINDAN İSTİHDAMA KATILACAK
Ankara'da yaşadığını, iki haftada bir kardeşlerinin açtığı mekana geldiğini söyleyen Mihriban Çetinkaya da, ODTÜ'deki Sosyal Girişimcilik Projesi hakkında şu bilgileri verdi:
"Kız kardeşlerimizle işletmemizi kurduktan sonra kadınlara eğitim fırsatı tanımak istedik. Bayraklı'daki bir gecekondu bölgesinde doğup büyümüştük. Biz bu döngünün dışına çıktık ama bizim kadar şanslı olamayan kişiler için bir fırsat sunuyoruz. Üniversite eğitimi almamış ya da tecrübesi olmadığı için başka yerde işe girip çalışamamış kadınlar burada hem mesleki eğitim hem de gönüllü olarak gelen üniversite hocalarından kişisel gelişim desteği alıyorlar. Burada eğitim alan kadınlar doğup büyüdüğümüz bölgede yaşayan kadınlar arasından seçildi. Sosyal medyada yaptığımız duyuruların ardından aramıza katılanlar oldu. Pilot uygulama için 10 kadın seçildi. Eğitimler ortalama 6 ay sürecek. Amacımız istihdam sağlamak. Tecrübe kazanarak kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacaklar."
Projeyle ilgili aldığı geri dönüşleri sık sık kayıt altına aldığını ifade eden Çetinkaya, anketler ve mülakatlar yaparak, kadınların memnuniyetini araştırdığını dile getirdi. Eğitimlere tüm kadınların ilgiyle geldiğini anlatan Çetinkaya, "Hepsi çok mutlu. Burada öğrendiklerini sonra gidip evlerinde deniyorlar. Resimleri ve görüntüleri bizimle paylaşıyorlar. Bu da bizim için çok sevindirici. Öğrendikleri teoride kalmıyor pratiğe dökülüyor" dedi.
KADINLARA ÖRNEK
Mutfak işlerine başlangıçta çok meraklı olmadığını anlatan büyük abla Rukiye Özdemir ise kardeşinin pastacılık ve girişimcilik kursuna katıldıktan sonra desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ben mutfak işine çok meraklı değildim. Ama kardeşimi görünce birlikte bir şeyler yaptık ve güzel işler çıktığını gördük. Biz de bir yer açalım istedik. Umarız diğer kadınlara da örnek oluruz" diye konuştu.

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Pastacı kardeşlerden eğitime katkıPastacı kardeşlerden eğitime katkıPastacı kardeşlerden eğitime katkıPastacı kardeşlerden eğitime katkı

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