Pastaneci cinayeti şüphelisi polise teslim oldu, 4 gün sonra yemek yedi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, pastaneci Bekir Öztürk'ün (52) 4 gün önce tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polisin çalışması sürerken, cinayet şüphelisi meslektaşı ve komşusu Yakup Akdoğan (28), silahıyla emniyete gidip, teslim oldu. Olay sonrası saklandığı yerde 4 gün yemek yemediği öğrenilen Akdoğan'ın, sorgusunun ardından üzerinden yük kalktığını söyleyip, yemek yediği belirtildi. Akdoğan, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Güneysınır ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Pastane sahibi Bekir Öztürk ile karşı komşusu olan meslektaşı Yakup Akdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine eline tabanca alan Akdoğan, karşı komşuları Bekir Öztürk ile oğulları Mesut (27) ve Enes Öztürk'e (25) ateş açtı. Bekir Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. YAKINLARINA TESLİM OLACAĞINI SÖYLEMİŞ Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Akdoğan'ın gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Akdoğan'ın izine rastlanılmadı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Akdoğan'ın yakınları ile irtibata geçti. Akdoğan'ın, yakınlarına polise giderek, teslim olacağını söylediği öğrenildi. Yakup Akdoğan, dün saat 21.00 sıralarında, saklandığı Hatunsaray Mahallesi'ndeki evden çıkıp, suç aleti tabancayla polise giderek, teslim oldu. 'BENİ, OĞLUNUN ŞİKAYET ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM' Gözaltına alınan Yakup Akoğan, ifadesinde, olay sonrası yemek yemediğini belirterek, "Ben pastanecilik yapıyorum. Bekir Öztürk iş yerinin karşısına 2 ay önce pastane açtı. Elimden geldiğince de yardımcı oldum. Pastane açıldıktan sonra bir gün hem onun iş yerine hem de benim iş yerime polisler sigara denetimi için gelindi. Polis, tutanak tutup, gitti. Bu olaydan sonra iş yerime her akşam polisler gelmeye başladı. Ben de beni kimin şikayet ettiğini öğrenmek için emniyete gittim. Emniyetteki görevliler bu bilgiyi veremeyeceğini, kaymakamlıktan izin alınması gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine dilekçe yazdım. Dilekçenin ardından bana verilen kayıtlarda, beni karşı komşum Bekir Öztürk'ün oğlu Enes'in şikayet ettiğini öğrendim" dedi. 'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM' Aynı gün iş yerinin önünde Enes Öztürk'ü gördüğünü ve konuşmak istediğini öne süren Akdoğan, "Ona, 'Burada komşuyuz, beni şikayet etmeniz size yakışıyor mu?' dedim. Enes, bunun üzerine bana küfürlü kelimeler söyledi. Ben de 'İnanmıyorsan kayıtları getireyim' dedim ve içeri girdim. Bu sırada Enes, küfür ede ede iş yerine gitti. Bir süre sonra ağabeyi, babası ve yanında birkaç kişi ile birlikte iş yerimin önüne geldi. Dükkanda annem vardı. Ona da bir şey yapacaklarından korktum. İçeri girip, tabancamı aldım ve kendimi korumak için ateş ettim" diye konuştu. 4 GÜN YEMEK YEMEMİŞ Olay sonrası merkez Meram ilçesindeki evde saklandığını anlatan Yakup Akdoğan, "Saklandığım evde o günden beri yemek yiyemedim. Pişmanım" dedi. Akdoğan'ın, sorgusunun ardından üzerinden yük kalktığını söyleyip, yemek yediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yakup Akdoğan, adliyeye sevk edildi.

