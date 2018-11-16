Pastaneci cinayeti şüphelisi polise teslim oldu, 4 gün sonra yemek yedi (2)

TUTUKLANDI\nKonya'da, pastaneci Bekir \u00d6zt\u00fcrk'\u00fc (52) tabancayla vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen meslekta\u015f\u0131 ve kom\u015fusu Yakup Akdo\u011fan (28), \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece 'kasten adam \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan tutukland\u0131.Bir anda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Herkes onu g\u00f6rmek i\u00e7in s\u0131raya giriyorEmekli astsubay, e\u015fini \u00f6ld\u00fcr\u00fcp intihar etti (2)Alperen Ocaklar\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran rezalet!
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