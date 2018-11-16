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Pastaneci cinayeti şüphelisi polise teslim oldu, 4 gün sonra yemek yedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Konya'da, pastaneci Bekir Öztürk'ü (52) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen meslektaşı ve komşusu Yakup Akdoğan (28), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI
Konya'da, pastaneci Bekir Öztürk'ü (52) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen meslektaşı ve komşusu Yakup Akdoğan (28), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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