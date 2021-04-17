Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi. Birden tehdit savurup iş yeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldırdılar. İş yeri sahibi İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı.



Saldırganlar iş yerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtılar. Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. İ.K. ve çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi.



Pastane sahibi İ.K., "Pastaneye gelen tanımadığım şahıslar önce kaza yaptıklarını söylediler. 'Geçmiş olsun' dedik. Tatlı alacaklarını söylediler. İki ayrı araçla geldiler. Pastanede bize saldırdılar. Şahısları tanımıyorum. Neden saldırdıklarını bilmiyorum. Bende bu sırada elime geçirdiğim bıçakla bir kişiyi yaraladım. İki araçla gelmişler. Araçlardan biri ile kaçtılar, diğer aracı bıraktılar" dedi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

