Pastanede çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathane bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastaneye ait imalathanenin paketleme malzemelerinin bulunduğu kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu caddedeki esnaflar, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bu esnada sokaktaki bazı araçlar vatandaşlar tarafından sürüklenerek caddeden uzaklaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

