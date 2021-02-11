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  4. Pastaneden canı çekince tatlı çaldığını söyleyen zanlının foyasını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Pastaneden canı çekince tatlı çaldığını söyleyen zanlının foyasını güvenlik kamerası ortaya çıkardı

11.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir pastaneden gece yarısı arkadaşı ile birlikte para ve cep telefonu çalan ancak ’baklava yemek için pastaneye girdiğini ve yedikten sonra gittiğini’ ileri süren zanlının foyasını güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Samsun’da bir pastaneden gece yarısı arkadaşı ile birlikte para ve cep telefonu çalan ancak ’baklava yemek için pastaneye girdiğini ve yedikten sonra gittiğini’ ileri süren zanlının foyasını güvenlik kamerası ortaya çıkardı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde bulunan bir pastanede 5 gün önce gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız gece yarısı pastaneye gidip yazarkasadan para ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlardan biri giderken baklava yemeyi de ihmal etmedi. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili 18 yaşındaki B.K. ile 17 yaşındaki E.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edinilen E.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. ise Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. B.K. olay gecesi alkollü olduğunu, canı çektiği için pastaneye gidip baklava yedikten sonra başka bir şey çalmadan ayrıldığını savundu. Ancak pastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında B.K. ile E.Ç.’nin yazarkasadan para ve cep telefonunu çaldıkları ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası kayıtları B.K.’nin baklava yedikten sonra gittikleri iddiasını çürüttü. B.K.’nin hırsızlık yaptıktan sonra da vitrin dolaptan baklava alıp yemesi ise kameraya yansıdı.
Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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