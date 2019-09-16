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Pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde maskeli ve silahlı şekilde girdikleri pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde maskeli ve silahlı şekilde girdikleri pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Soygun anı ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre dışarıda 2 şüpheli gözlem yaparken pastaneye gelen 2 şüpheli ise silah ve bıçakla çalışanları tehdit etti. Soyguncular kasadan aldığı 4 bin TL parayı çantaya doldurup kaçarken, çalışanlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına ekipler olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası soygun anında gözlemcilik yapan Yunus E. (19) ve Ertuğrul K. (24) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Soygundaki 2 şüpheli Anamur’da yakalandı
Soruşturmayı derinleştiren jandarma diğer Abdulkadir B. (19) ile Fehmi E.T. (18) isimli 2 şüpheliyi Mersin’in Anamur ilçesindeki gizlendikleri adreste yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soygun ani güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan soygun ani ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzü maskeli 2 şüpheli ellerinde tabanca ve bıçakla gelerek bir süre iş yeri çalışanını tehdit ettikten sonra kasada bulunan paraları alıp kaçtığı görülüyor.

Pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı

Pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı

Pastanenin kasasından bir miktar para çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı

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