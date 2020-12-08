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Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

08.12.2020 18:57 | Son Güncelleme:
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Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

Tekirdağ’da bir pastaneye sabahın erken saatlerinde giren hırsız, kasadaki paraları, tezgahtaki baklavayı ve askıdaki montu çalarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastanenin çalışanları sabah iş yerine girilmiş olduğunu ve kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce hem polise haber vererek yardım istedi.

Tekirdağ’da bir pastaneye sabahın erken saatlerinde giren hırsız, kasadaki paraları, tezgahtaki baklavayı ve askıdaki montu çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesinde Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastanenin çalışanları sabah iş yerine girilmiş olduğunu ve kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce hem polise haber vererek yardım istedi. Hem de güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kamera görüntülerine göre camından girdiği iş yerinde 20 dakikayı aşkın bir süre geçiren ve rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlık şüphelisi bu süre zarfında işyerinin ses sistemini çalıştıran amfiyi, askıdaki montu, tezgahtaki bir tepsi baklavayı ve kasadaki bozuk paralar dahil tüm parayı aldı. Şüpheli girdiği yerden rahat bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

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