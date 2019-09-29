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PASTART İzmir sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 19:11 | Son Güncelleme

Programın son gününde pastacılar, dünyanın en uzun pastasını yapmak için buluştu

İZMİR (AA) - Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali (PASTART İZMİR) kapsamında pastacılar, dünyanın en uzun pastası rekorunu kırmaya çalıştı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunca İzmir Kültür Park'ta gerçekleştirilen festivalin üçüncü ve son gününde, binin üzerinde pastacı, dünyanın en uzun pastasını yapmak üzere bir araya geldi.

İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası pastacılık, tatlıcılık, şekercilik ve unlu mamüller festivali olduğunu söyledi.

Rekor denemesinin 3 bin metrekare alanda gerçekleştirildiğini belirten Esen, toplamda 200 bin civarında yumurta, 5 ton un, 5 ton şeker, 5 buçuk ton kremşantiden oluşan 25 tona yakın malzemenin kullanıldığını aktardı.

Esen, noter huzurundaki denemede yaptıkları pastanın 2 bin 710 metreyi geçmesi halinde, dünya rekorunu kıracaklarını sözlerine ekledi.

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İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Kültürpark PASTART Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu

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