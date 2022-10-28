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Pastırma sıcakları nedir? 2022 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

28.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastırma sıcakları mevsime göre daha sıcak olan vakitlere deniyor. Genel olarak birkaç gün sürüyor ancak bazen bir haftayı da bulabiliyor. Hiç gerçekleşmediği de oluyor. Peki pastırma sıcakları nedir? 2022 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

Pastırma sıcakları nedir? 2022 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

Pastırma sıcakları adı verilen sonbaharda yaz mevsiminin hissedildiği dönemin bu sene ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Pastırma sıcakları çeşitli ülkelerde farklı isimlerle anılıyor. Peki pastırma sıcakları nedir? 2022 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GELECEK?

Pastırma sıcakları her yıl sonbahar mevsiminde meydana geliyor. Genellikle ekim ayı sonu ve kasım ayı ortasına denk geliyor. Bu dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde oluyor. Bu sıcak hava birkaç gün ya da bir hafta sürebiliyor.

Pastırma sıcakları nedir? 2022 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları mevsime göre daha sıcak geçen bir zaman dilimini ifade eder. Pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle bu ismi almıştır. Pastırma, gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması sebebiyle bu dönemde doğru şekilde kurutulabiliyor.

Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Pastırma

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