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Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman olur?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.11.2024 14:36
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Pastırma sıcakları, sonbaharda kısa bir süreliğine yaşanan ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir hava olayıdır. Geleneksel olarak bu dönemde pastırma yapıldığından bu adı almıştır. Peki, pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman olur?

Pastırma sıcakları nedir? Pastırma sıcakları ne zaman olur?

Türkiye'de özellikle sonbahar mevsiminde görülen, ani sıcaklık artışlarını tanımlayan bir terimdir. Bu dönem genellikle sonbaharda ortaya çıkar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havanın kısa bir süreliğine ısınmasıyla anlaşılır. Bu sıcak hava dalgaları genellikle birkaç gün sürebilir ve iklime bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları sırasında günlük sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi ve nem oranının düşmesi beklenir. Hava durumu bu dönemde kışa hazırlık yapan tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir rol oynar.

Pastırma sıcakları nedir?

Sonbaharın son dönemlerinde aniden ısınan hava, ülkemizde pastırma sıcakları olarak adlandırılır. Bu sıcaklık artışının nedeni ise atmosferik yüksek basınç alanlarının geçici olarak bölgeyi etkisi altına alması ve havanın durgunlaşmasıdır. Bu durum bulutluluğun azalması ve rüzgarın sakinleşmesiyle birlikte gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına sebep olur. Geceler ise hâlâ serin geçebilir, gündüz yaşanan sıcaklık artışı günlük hayatta hissedilir bir rahatlama sağlar.

Pastırma sıcakları ne demek?

Türkiye’de pastırma sıcakları terimi, pastırma yapımı için ideal koşulları sağladığından bu döneme özel olarak verilmiştir. Osmanlı döneminde ve öncesinde hava koşullarının uygun olması nedeniyle pastırmaların bu dönemde hazırlanması ve kurutulması tercih edilirdi. Bu dönemde etler dışarıda serilerek kurutulmaya bırakılır ve düşük nem, hafif esintiler ve orta sıcaklık sayesinde etler bozulmadan kurutulurdu.

Pastırma sıcakları ne zaman olur?

Pastırma sıcakları, sonbaharın sonlarına doğru kış mevsimine geçiş döneminde ortaya çıkan beklenenden daha sıcak geçen birkaç haftalık dönemi ifade eder. Genellikle Ekim sonu ile Kasım ayları arasında yaşanan bu hava durumu kısa süreli bir sıcaklık artışıyla tanımlanır.

Türkiye’de ve diğer ılıman iklim kuşaklarında sıkça gözlemlenen bu dönem, halk arasında özellikle pastırma yazı olarak adlandırılır. Pastırma sıcakları Türkiye’nin birçok bölgesinde aynı zamanda sonbaharın son keyifli günleri olarak kabul edilir. İnsanlar dış mekan aktivitelerinden, doğa yürüyüşlerinden ve sonbahar mevsiminin sunduğu güzelliklerden daha fazla yararlanma imkanı bulurlar.

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