Pastırma sıcaklarında Tekirdağ'da tatil için çağrı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yöresel lezzetleri, deniz turizmi, kültürel mirası ve tarihi dokusuyla "Trakya'nın incisi" olarak nitelendirilen Tekirdağ, pastırma sıcaklarında tatile gelecek ziyaretçilerini bekliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, tatilcilerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.

Peynir helvası, meşhur köftesi, Hayrabolu tatlısı, cizleme, pireşe, pekmez gibi yöresel lezzetleri ziyaretçilerin damağına hitap eden Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.

Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Uçmakdere Mahallesi, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlere sonbaharda da eşsiz güzellikler sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

- Tekirdağ günübirlik tatil için alternatifler sunuyor

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın "Marmara'nın incisi" konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti: