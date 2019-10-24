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Pastırma sıcaklarında Tekirdağ'da tatil için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

"Marmara'nın incisi" Tekirdağ, yöresel lezzetleri, deniz turizmi, kültürel mirası, tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla pastırma sıcaklarında misafirlerini bekliyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımızın bir saatlerini harcayarak Tekirdağ'a gelmelerini istiyoruz. Tekirdağ halkı da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan memnun olacaktır. Tekirdağ bir günde üç-dört turizm atraksiyonu yapılabilecek bir kent"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yöresel lezzetleri, deniz turizmi, kültürel mirası ve tarihi dokusuyla "Trakya'nın incisi" olarak nitelendirilen Tekirdağ, pastırma sıcaklarında tatile gelecek ziyaretçilerini bekliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, tatilcilerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.

Peynir helvası, meşhur köftesi, Hayrabolu tatlısı, cizleme, pireşe, pekmez gibi yöresel lezzetleri ziyaretçilerin damağına hitap eden Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığını avantaja çevirmek istiyor.

Şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Uçmakdere Mahallesi, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenlere sonbaharda da eşsiz güzellikler sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

- Tekirdağ günübirlik tatil için alternatifler sunuyor

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın "Marmara'nın incisi" konumunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece bir saatlik mesafeden İstanbul'dan gelerek Tekirdağ'ın yöresel ürünleriyle harika bir kahvaltı yapabilir, birbirinden güzel eşsiz üzüm bağlarında gezebilir, Tekirdağ köftesinin tadına bakıp, Hayrabolu tatlısı yiyebilirsiniz. Lezzetli yemeklerin yanı sıra doğayla iç içe olan Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Akşam da Marmara Denizi kıyısında birbirinden lezzetli balıklarla akşam yemeğinizi yiyerek dönüş yapabilirsiniz."

Tekirdağ'ın ekoturizm ve agroturizm açısından Türkiye'de en fazla turizm potansiyeli olan illerden biri olduğunu aktaran Hacıoğlu, kente gelecek tatilcilerin hiç bir konaklama sorunu da yaşamayacağını dile getirdi.

Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ yaz aylarında mavi bayraklı plajlarıyla deniz turizmiyle, Osmanlı ve Trakların yaşadığı bir şehir olarak tarihi dokusuyla Trakya'nın tam ortasında eşsiz bir şehir. Pastırma sıcaklarında özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımızın bir saatlerini harcayarak Tekirdağ'a gelmelerini istiyoruz. Tekirdağ halkı da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan memnun olacaktır. Tekirdağ bir gün içerisinde üç-dört turizm atraksiyonu yapılabilecek bir kent."

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pastırma sıcakları Tatil Tekirdağ turizm Uçmakdere

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