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Pastırma tartışmasına Tokat’ta katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kayseri, Kastamonu ve Sivas’tan sonra "pastırma kimin" tartışmasına Tokat’ta çemeni ile farklı bir boyutta dahil oldu.Tokat’ta geleneksel yönetmelerle yüzyıllardır evlerde hazırlanan pastırma, baharatların karışımıyla hazırlanan çemenle lezzetine lezzet katıyor.

Kayseri, Kastamonu ve Sivas’tan sonra "pastırma kimin" tartışmasına Tokat’ta çemeni ile farklı bir boyutta dahil oldu.
Tokat’ta geleneksel yönetmelerle yüzyıllardır evlerde hazırlanan pastırma, baharatların karışımıyla hazırlanan çemenle lezzetine lezzet katıyor. Tokat pastırmasını diğer pastırmalardan ayıran özelliği ise çemeni olarak gösteriliyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik,Tokat’ın yaklaşık bin yıllık pastırma, çemenle ilgili bir geçmişi olduğunu söyledi. Tokat pastırmasının diğer pastırmalardan ayıran özelliğinin çemenin de gizli olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunu Osmanlı kayıtlarında da bulmamız mümkün. Osmanlı saraylarına pastırma Tokat’tan gidermiş. Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine giderken Tokat’ta otağını kurduğunda ordusunu beslemek için tonlarca pastırma aldığı tarihi kayıtlarda var. Yani Tokat’ta yaklaşık bin yıllık bir pastırma kültürü var. Pastırmanın yapımındaki en önemli unsurlardan birisi çemen ve çemenin Dünya’daki en lezzetli şekilde imalatının yapıldığı illerden bir tanesi Tokat. Tokat’ın çemeni Türkiye’de meşhur" dedi.

"Tokat pastırması açık ara her anlamda doğallık ve lezzet olarak birinci"
Tokat pastırmasının diğer illerin pastırmasından daha farklı olduğunu ileri süren Başkan Çelik, "Yani daha doğal daha lezzetli. Biz tuzla pişiriyoruz pastırmayı. Yani eti muhafaza etmek için içerisine ayrıca bir katkı maddesi konulmuyor. Tuz o muhafazayı yeterince sağlıyor. Sonrasında da ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Son günlerde Kastamonu, Kayseri ve Sivas en lezzetli en kaliteli pastırmanın kendilerinde olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ikinci lig için kendi arasında yarışsınlar biz Tokat pastırmasının açık ara her anlamda doğallık ve lezzet olarak birinci olduğunu iddia ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’deki en meşhur gurmelere kimin iddiası varsa pastırmaları bir araya getireceğiz hangi pastırma kaliteli ve daha lezzetli ,doğal ve güzelmiş herkese göstereceğiz. Çemeni sadece pastırmada değil madımakta bir çok yemeğimizde yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Yüzyıllardır Tokat çemeni olarak kullanılıyor. Çemenimizi de herkesin tatmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Pastırmaya lezzetini çemen veriyor
Pastırma ve çemen ustası Hasan Erol, pastırmaya lezzeti veren unsurun çemen olduğunu kaydetti. Çeşitli baharatların harmanlanmasından elde edilen Tokat çemenin doğal ve katkısız olduğunu belirten Erol, “Pastırmaya gerçek lezzetini veren Tokat çemenidir. Çemen olmadığı müddetçe hiçbir zaman bu pastırmanın lezzeti olmaz. Gerçek pastırma Tokat çemeninden yapılır. Bu lezzeti de ancak bundan alabiliriz. Pastırmamızın diğer pastırmalardan farkı ise kesinlikle nitrat kullanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

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