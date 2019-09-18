Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede mahalle statüsü kazanan eski köylerin pek çok değeri de içinde barındırdığını söyledi.

Kurumaya bırakılan biberler, mahalledeki değirmenlerde öğütülerek toz ve pul bibere dönüştürüldükten sonra hem pastırma ve sucukta kullanılıyor hem de sofralara lezzet katıyor.

Bahçelerden toplanan biberler, genellikle evlerin damlarında ve yanlarındaki boş alanlarda, okul bahçelerinde ve cami önlerinde kurutuluyor.

Lezzeti, acısı ve kokusuyla bilinen Cırgalan biberi, şehir merkezindeki mahallede yıllardır ata tohumu kullanılarak yetiştiriliyor. Mahallede biber üretimi her geçen gün azalsa da halkın geçim kaynakları arasında yer alıyor.

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır geleneksel usullerle üretilen, pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı "Cırgalan biberi", genellikle evlerin damlarında kurutulup toz ve pul biber haline getirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Cırgalan biberinin de bu değerlerden olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Coğrafi işaret alınmasının son aşamasındayız. Geçmişinden beri bu bölgede geçim kaynağı biberdir. İnsanlar bağına bahçesine biber eker. Daha sonra da ciddi bir emekle kurutulur ve toz biber haline getirilir. Pastırmanın, sucuğun olmazsa olmazlarından birisi Cırgalan biberidir. Sucuğa, pastırmaya lezzetini veren en önemli malzemelerden biridir. Yapılacak çalışmalarla üretimin daha da artırılmasını amaçlıyoruz."

- "4 çocuğumu da biber sayesinde üniversitede okuttum"

Cırgalan biberi üretimi yapan Azime Çalış da martta ektikleri üründen eylülün başında ilk mahsulü topladıklarını belirtti.

Hava şartları elverirse yıl içinde 6 kez biber topladıklarını dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"Topladıktan sonra birkaç gün kızarmaya bırakırız. Sonra çöplerini çıkarırız, 4-5 parçaya böleriz, kurumaya bırakırız. Çöpünü ayıklamaya 'çöpleme', parçalamaya 'yırtma' deriz. Kuruyunca çiğneriz, tozunu alırız, değirmene göndeririz. Tozunu almazsak zehir gibi acı olur, yenmez."

Yıllardır geçimini biber üretiminden sağladığını anlatan Çalış, "60 yaşındayım, eşimi yıllar önce kaybettiğimde gelirimiz yoktu. 45 yıldır bu biberi ekerim, toplarız. 4 çocuğumu da biber sayesinde üniversitede okuttum." dedi.

Çalış, bu yıl 350 kilogramdan fazla toz biber elde etmeyi beklediğini kaydetti.

