Pastırma yazı vakti, sonbaharın yüzünü göstermesinin ardından merak konusu oldu. Pastırma yazı her sene, sonbahar vaktinde ortaya çıkıyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı adlarla anılan pastırma yazının ismi, kültürlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki pastırma yazı ne zaman? 2022 Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

2022 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı genellikle eyim ayının sonları itibarıyla başlar ve kasım ayının ortasına dek devam eder. Bu süreçteki iki-üç haftalık döneme tekabül eder. Yılda birkaç defa görünür ya da hiç yaşanmayabilir.

Birkaç gün ya da bir hafta da sürebilen pastırma sıcaklarında gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmaz ancak geceleri don meydana gelebilir.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL MEYDANA GELİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturmasıyla meydana gelir. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman ve toz gibi etmenler havanın puslu olmasına neden olur.

