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  4. Pat pat hurdaya döndü, sürücü yaralı kurtuldu

Pat pat hurdaya döndü, sürücü yaralı kurtuldu

16.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar - Şuhut yolu istikametinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar - Şuhut yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar il merkezinden Şuhut ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Faruk A. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol istikametindeki bir araziye uçtu. Sürücü Faruk A., hurda haline gelen patpattan yaralı olarak kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma trafik ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Faruk A’yı Afyonkarahisar Mavi Hastane (Araştırma Hastanesi) sevk etti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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