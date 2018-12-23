HABER

"Pat pat" ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 19:53 | Son Güncelleme

"Pat pat" ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunda Adapazarı istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ABC 890 plakalı otomobil, Batakköy kavşağında Mustafa G'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa G. ile otomobildeki Şevval, Şeymanur, Şeydanur ve Hamide İ. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştıTankların vanaları çalındı, İstanbul'u besleyen nehre yakıt karıştı
Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, 'Noel Baba'dan çocuklara hediyeAziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, 'Noel Baba'dan çocuklara hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil pat pat Tarım aracı

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.