Patara Antik Kenti'nde 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 9 veya 10. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Viking kılıcı bulundu. Viking kılıcıyla ilgili çalışma ve araştırmayı yapan Dr. öğretim üyesi Feyzullah Şahin, "Bu Viking kılıcının Patara'ya nasıl geldiğini belirlememiz çok zor. Ancak bulunan kılıç Patara Antik Kenti'nin tarihine yeni bir ışık tutacak" dedi.

Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazıların 30. yılında farklı bir buluntuyla karşılaşıldı. Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen Viking kılıcı bulundu.

'ŞÜPHE DUYULMAYACAK KADAR BİR VİKİNG KILICI'

Viking kılıcıyla ilgili çalışma ve araştırmayı İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. öğretim üyesi Feyzullah Şahin yaptı. Feyzullah Şahin, "Bugüne kadar Anadolu coğrafyasında Vikinglerin varlığına işaret eden tek maddi kültür kalıntısı 2010 yılında Mersin Yumuktepe kazılarında ortaya çıkarılan Viking kılıcıydı. Bu nedenle Patara'da Liman hamamında bulunan kılıç, şüphe duyulmayacak kadar bir Viking kılıcı" dedi.