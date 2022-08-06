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Patara'da 'İmparator Nero' yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi: Karaların ve denizlerin efendisi

06.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı ve restorasyon kapsamında yeniden inşası titizlikle sürdürülen 2 bin yıllık antik deniz fenerine, önemli eserlerden yazıt yerleştirildi. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ''Karaların ve denizlerin efendisi ve vatanın babası Nero Claudius Caesar bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdı. İnşaatı, propraetorik düzeydeki İmparatorluk Valisi Sextus Marcius Priscus yürüttü' yazısı yer alıyor'' açıklamasında bulundu.

Patara'da 'İmparator Nero' yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi: Karaların ve denizlerin efendisi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki tarihe damga vurmuş birçok ismin ayak bastığı Patara Antik Kenti'nin eski ihtişamına kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliğinin başkenti olarak bilinen Patara'da kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ekibiyle titiz bir çalışma yaptıklarını vurguladı. Fenerin üçüncü kasnağındaki çalışmaları tamamladıklarını belirten Işık, şunları kaydetti: "İmparator Nero yazıtını da önemli bir isim, fenere yerleştirdik. Fenerin anıtsal olarak tümü yerleştirildi, dördüncü kasnağa geçiyoruz.

''KARALARIN VE DENİZLERİN EFENDİSİ, VATANIN BABASI''

Yerleştirdiğimiz yazıtta, Tanrısal Claudius'un oğlu, Tiberius Caesar Augustus ve Germanicus Caesar'ın torunu, tanrısal Augustus'un torununun oğlu, 11. kez tribunat erkinin sahibi, 4. kez Konsül, karaların ve denizlerin efendisi ve vatanın babası Nero Claudius Caesar bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdı. İnşaatı, propraetorik düzeydeki İmparatorluk Valisi Sextus Marcius Priscus yürüttü.' yazısı yer alıyor." İşkan, Patara'nın ve fenerin Türkiye'nin simgelerinde olacağını sözlerine ekledi.

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PATARA’DA JANDARMA KUŞ UÇURTMUYOR

Öte yandan özel kanunla korunan Patara, geçtiğimiz günlerde binlerce kamyon kum çalındığı haberleriyle gündeme gelmişti. Gelemiş Mahallesi'ndeki Patara Antik Kenti, Patara Plajı ve kum tepeleri, bölgedeki Jandarma Asayiş Noktası ve görevlendirilen jandarma ekipleri tarafından sürekli denetleniyor. Bölgede aralıksız kontrol yapan ekipler, meydana gelen asayiş olaylarına anında müdahale ediyor. Özel Çevre Koruma Alanı olan bölgeye herhangi bir motorlu araç veya iş makinasının girişine de izin verilmediği vurgulandı. Jandarmanın devriye görevi dron ile de görüntülendi.

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(AA/İHA)

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